(21 de diciembre del 2021. El Venezolano).- “¡Pase por aquí!”, “¡Pregunte sin compromiso!”, “¡Tenemos los mejores precios!”, “¿Qué buscabas?”. Los vendedores en el Mercado Municipal de Quinta Crespo gritan tratando de atraer a las personas cuando pasan por sus puestos dando un vistazo a los precios. El volumen de gente es el acostumbrado para un día de semana, pero muy lejos del ajetreo que se observaba en la época decembrina en años anteriores. A pocos días de Nochebuena, no hay colas ni tropiezos, y la algarabía por Navidad no se siente. “Las ventas han estado muy malas. Los pasillos están solos. El año pasado, en plena pandemia, teníamos a personas haciendo fila todo el día. Este año en su mayoría, los pocos que han venido, se llevan pocas cantidades de ingredientes para las hallacas”, comentó a El Nacional una de las vendedoras de un puesto de condimentos, que pidió no revelar su nombre.

Este escenario se repite en otros lugares. En los mercados de frutas y hortalizas que instalan en varias zonas de la Gran Caracas vendedores que vienen desde los estados andinos, el número de compradores es un poco mayor por sus precios más económicos. Sin embargo, en otros años las personas hacían fila desde la madrugada buscando los ingredientes más frescos para las hallacas, algo que no se observó este 2021.

Francisco Díaz, uno de los encargados de un puesto de hortalizas en Quinta Crespo, señaló que las ventas han estado flojas durante las dos primeras semanas de diciembre, pero aseguró que en los últimos días han comenzado a acudir más clientes. “El flujo de personas ha aumentado. Se ha visto un mayor número buscando hojas para las hallacas, por ejemplo”, manifestó.

Otro vendedor de este popular mercado, ubicado en el municipio Libertador, coincidió en que las ventas de Navidad de este 2021 no han sido las mejores, aunque afirmó que hubo otros años antes de la pandemia en los que fueron aún menores.

