(21 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, recibió la orden del Tribunal Superior de Londres de proporcionar un registro británico de más de 554 millones de libras (733 millones de dólares) para resolver una batalla por la custodia con su ex esposa de sus dos hijos.

La mayor parte del premio masivo para la princesa Haya bint al-Hussein, media hermana del rey Abdullah de Jordania, y los dos hijos de la pareja, es garantizar su seguridad de por vida, entre otras cosas para abordar el “grave riesgo” que les plantea el jeque. él mismo, dijo el juez, Philip Moor.

El juez dijo: “Ella no está pidiendo un premio para sí misma más que por seguridad” y para compensarla por las posesiones que perdió como resultado de la ruptura matrimonial.

Ordenó a Mohammed que hiciera un pago único de 251,5 millones de libras en tres meses a Haya por el mantenimiento de sus mansiones británicas, para cubrir el dinero que, según dijo, le debían por joyas y caballos de carreras, y por sus futuros gastos de seguridad.

También se le dijo al jeque, que es vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, que proporcione 3 millones de libras para la educación de Jalila, de 14 años, y Zayed, de 9, y 9,6 millones de libras en mora. También se le pidió que pagara 11,2 millones de libras al año por la manutención de los niños y por su seguridad cuando se convirtieran en adultos.

Estos pagos estarán garantizados mediante una garantía de 290 millones de libras en poder del banco HSBC. La suma final, a pesar de que algunos abogados de Londres creen que es el premio público más grande jamás ordenado por un tribunal de familia inglés, es menos de la mitad de los 1.400 millones de libras que Haya había solicitado originalmente.

Durante casi siete horas de testimonio, Haya, de 47 años, dijo que un gran pago único permitiría un descanso limpio y eliminaría el control del jeque sobre ella y sus hijos.

“Realmente quiero ser libre y quiero que ellos sean libres”, dijo a la corte.

Tras el fallo, un portavoz del jeque dijo que “siempre se ha asegurado de que sus hijos estén atendidos” y pidió a los medios de comunicación que respeten su privacidad. Un abogado de Haya no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El acuerdo es el último desarrollo de una saga legal que comenzó cuando la princesa huyó a Gran Bretaña en abril de 2019, temiendo por su seguridad después de que comenzó una aventura con uno de sus guardaespaldas y un mes después de que le pidiera el divorcio al jeque.

Más tarde ese año, la corte de Londres dictaminó que Mohammed había llevado a cabo una campaña de amenazas e intimidación que la hizo temer por su vida, y que también había secuestrado y maltratado previamente a dos de sus hijas por otro matrimonio.

A principios de este año, el presidente de la División de Familia en Inglaterra y Gales, un juez superior, también determinó que Mohammed había ordenado que los teléfonos de Haya y sus abogados, uno de los cuales es un legislador parlamentario, fueran pirateados utilizando el sofisticado “Pegasus”. software de seguridad estatal .

Haya no había solicitado ningún acuerdo de divorcio. No ofreció una explicación, pero sus abogados dijeron que habría tenido derecho a buscar miles de millones como ex esposa de uno de los hombres más ricos del mundo, reveló Reuters.

“Los reclamos económicos de la madre y el tamaño de la reparación que se busca no tienen precedentes”, dijo al tribunal el abogado del jeque, Nigel Dyer, durante las audiencias que no pudieron informarse hasta el martes.

Dijo que sus demandas eran excesivas y que ella realmente estaba reclamando para sí misma bajo la apariencia de sus hijos. También acusó a la princesa de hacer un mal uso de los fondos de los niños, diciendo que había pagado 6,7 millones de libras a los chantajistas, que formaban parte de su equipo de seguridad, para mantener en secreto una aventura.

El tribunal no tuvo noticias de los presuntos chantajistas. Haya dijo que usó dinero de las cuentas de los niños porque estaba asustada.

El abogado de Haya, Nicholas Cusworth, dijo que los honorarios legales durante dos años y medio habían alcanzado más de 70 millones de libras, y agregó que “nunca se sabrá el verdadero alcance de las colosales sumas gastadas por (Mohammed)”.

La mayor parte de la adjudicación financiera de Haya se destinará a la seguridad, según los detalles del acuerdo. Esto fue para mantener a los niños a salvo de ser secuestrados por su propio padre, según el fallo, incluido dinero en efectivo para una flota de vehículos blindados que serían reemplazados cada pocos años.

Moor dijo que Haya y sus hijos necesitaban una amplia provisión para protegerlos del jeque, así como por su estatus real.

“Absolutamente único, la principal amenaza que enfrentan es de (el jeque) mismo, no de fuentes externas”, dijo Moor.

“Seguirá existiendo un riesgo claro y siempre presente para (Haya) por el resto de su vida, ya sea de (Mohammed) o simplemente del terrorista normal”, dijo, refiriéndose a las amenazas a la seguridad que enfrenta alguien en la posición de Haya.

Tales eran las preocupaciones que la jefa de seguridad de Haya, conocida solo como ‘Directora 1’, tuvo que ser llevada a la sala del tribunal para que testificara sobre sus necesidades de seguridad con las ventanas oscurecidas, protegidas con una cortina de todos excepto de Moor y dos abogados. y su nombre entregado al juez en una hoja de papel.