(20 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Si nos retrotraemos a la época del hombre de las cavernas era una verdadera anarquía. Eran guerras internas, entre ellos, asesinatos, robos con la Ley del más Fuerte o la Ley del Talión, ¿será esta la solución…? Posiblemente, se auto respetaban, y ponían sus normas convencionales, para imponer la autoridad que sancionaría.

Por Carlos Méndez Martínez

La creación de las policías y su justificación viable, con la secuencia de los países que ordenaron su fundación fueron: Francia, luego Inglaterra y posteriormente España. Hoy se mantiene la Guardia Civil Española, modelo copiado por Venezuela en 1936 con el Presidente general Eleazar López Contreras, como un cuerpo que cumplió el cometido en la seguridad interna y llego a ser hasta ejemplar y querida; pero su dependencia de magistraturas políticas, se fracturo gravemente y la convirtieron en lo peor y participes de todos los delitos habidos y por haber, con la seguridad que no hay ningún preso como funcionario corrupto, los que hay son presos políticos por no sumarse al régimen, esa es la conveniencia del factor político. Los entrantes, los que salen tienen como lema, creyendo que lo hicieron perfecto, en un “”me gustaría quedarme y solucionar todo,” claro después de 21 años destruyendo a Venezuela hasta su entierro. Si esto no les sirve de experiencia a los politiqueros aspirantes, por congraciarse y el dejar hacer y dejar pasar, con unas leyes no blandengues, solo que no se cumplen y los delitos continúan a llevar al cementerio el País, queriendo parecernos a otros, pero de los malos.

Por esta Lenidad no se sanciona a nadie pero se lastiman más personas de la sociedad, los politiqueros desconocedores de esto, piensan que ellos son la panacea y que solucionan con varita mágica, buscando protagonismo a sabiendas, que cada día será inevitable la destrucción del país y sus personas, con la participación política, en la que nadie cree. De hecho la diáspora cuenta más de 6 millones de abandono del país y lamentablemente Venezuela tiene que Morir, para poder Renacer. Sin atender las situaciones de otros países que estuvieron peor que Venezuela como Singapur por ejemplo vivo. Mientras las personas sigan votando por una dictadura, por políticos escasos no solo de inteligencia académica, también meritocraticos, sin tomar en cuenta, que si no se castigan con cárcel severamente la “Fiesta” Continuara como en las cárceles. Continuara…