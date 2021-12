(18 de diciembre del 2021. El Venezolano).- La entrenadora y empresaria venezolana, Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, anunció que dio positivo para Covid-19.

“Les cuento, que tengo covid, ni me pregunten como se me pego porque no tengo ni idea, yo casi no salgo y cuando salgo soy super precavida, fue de golpe, me empecé a sentir mal ayer en la tarde, me empezaron a doler los huesos y a toser y toser”, dijo en un video publicado en su Instagram, reseñado por 800 Noticias.

“Estoy tratando de no deprimirme, el doctor me dijo que no tuviera contacto con la bebé”, acotó entre lagrimas.

Pidió a sus seguidores que se limiten a mandarle anécdotas a menos que sean positivas, “no quiero nada negativo en estos momentos, estoy en shock”.