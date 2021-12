(17 de diciembre del 2021. El Venezolano).- De acuerdo a información ofrecida por Manuel Rodríguez, coordinador de La Causa R en España y Presidente de la Plataforma Ayuda Venezuela, se conoció que el Congreso de España aprobó la renovación de concesión de la residencia por razones humanitarias a los venezolanos

“Los venezolanos pueden estar tranquilos, en febrero de 2022 se va a ampliar nuevamente la renovación y concesión de Razones Humanitarias”, aseveró. Además, explicó que “ningún ciudadano procedente de un tercer país del suyo de origen será expulsado de territorio español si no tiene elementos jurídicos en su contra”.

A los que llegan de un tercer país no se le concede la residencia por razones humanitarias, pero, no quedarán ilegales evitando así ser expulsados, pero les denegarán la TIE, si han conseguido trabajar 6 meses cotizando a la SS en régimen general, se les concedería arraigo laboral siempre que no tengan antecedentes policiales o penales en su país de origen o el último donde proceden.