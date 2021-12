(15 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El gobernador Ron DeSantis estuvo en Wildwood el miércoles para anunciar su apoyo a la Ley Stop the Wrongs to Our Kids and Employees Act, o Stop the Woke.

La propuesta legislativa garantizaría la prohibición del Departamento de Educación de Florida de la teoría crítica de la raza en las aulas y pondría límites a la capacitación en sensibilidad racial en el lugar de trabajo.

DeSantis dijo que la legislación “garantizaría que los padres tengan los medios para reivindicar sus derechos cuando se trata de hacer cumplir las normas estatales” y protegería a los trabajadores contra el “adoctrinamiento”.

La vicegobernadora Jeanette Nuñez emitió un comunicado que asocia la teoría a la ideología marxista impuesta por el gobierno y dijo que la legislación proporciona recursos para poner fin al “despertar” en el “estado libre del despertar de Florida”.