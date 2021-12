(14 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El número de muertos por los devastadores tornados en Kentucky aumentó a 64, incluidos seis niños, y al menos 105 personas siguen desaparecidas.

El gobernador Andy Beshear ofreció una actualización de los esfuerzos de búsqueda de las tormentas del viernes por la noche en una emotiva conferencia de prensa el lunes por la mañana.

Sobre el número de muertos, declaró: “Sin duda habrá más”.

Las edades de los fallecidos oscilan entre los cinco meses y los 86 años, con seis víctimas menores de edad y 18 que aún no han sido identificadas, dijo el gobernador Beshear. Se registraron muertes en ocho condados, mientras que 18 sufrieron daños por los tornados.

El gobernador ha dicho anteriormente que cree que el número de muertos en todo el estado superará los 100. El lunes predijo que podrían pasar semanas para elaborar un reporte completo de la devastación, reportó The Independent.

Tratando de contener las lágrimas, el gobernador Beshear expresó: “Lo siento mucho. No se supone que se pierda gente así, y no saber y no tener la información tiene que hacerlo mucho más difícil”.

Desde el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana se registraron 37 tornados en seis estados, y se confirmó la muerte de al menos 14 personas en Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri.

Kentucky se llevó la peor parte de los daños con al menos cuatro tornados, incluido uno con una trayectoria extraordinariamente larga de unos 322 kilómetros, según las autoridades. El brote fue aún más notable porque se produjo en una época del año en la que el clima frío normalmente limita los tornados.

Se cree que el tornado principal se originó en el noreste de Arkansas antes de desplazarse por el sureste de Missouri, el noroeste de Tennessee y el oeste de Kentucky. Si se confirma, la “supercélula” podría convertirse en el tornado de una sola trayectoria más largo que haya causado daños en cuatro estados en la historia de Estados Unidos, superando el récord de 1925, que afectó a tres estados.