(13 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Tareck El Aissami, ministro de Petróleo, publicó un video este lunes 13 de diciembre en sus redes sociales en el que confirmó que se sometió a una operación impostergable de una hernia inguinal. Pero negó, asimismo, que Nicolás Maduro planee removerlo de su cargo, como lo afirmaron fuentes a la agencia de noticias Reuters.

“Lunes 13 de diciembre, feliz inicio de semana. Nos ha sorprendido esta mañana hermosa hoy en Caracas, una lluvia decembrina. Quiero agradecer a Dios por la salud, por la vida, de todas y de todos. Agradecerle al presidente Nicolás Maduro, a la primera combatiente Cilia Flores, a mi hermana Delcy Rodríguez, ministros, ministras, compañeros, a todos mi agradecimiento por sus afectos, por sus cariños, por su preocupación”, manifestó.

El Aissami, como prueba, mostró la hora y la fecha de su teléfono celular. “Luego de cumplir un riguroso y disciplinado reposo, ya que tuve que hacerme una cirugía de una hernia inguinal impostergable, he vuelto”, dijo.

El funcionario afirmó que en la recuperación nunca abandonó sus responsabilidades porque, desde el reposo y con el teléfono, estuvo pendiente diariamente del avance y del desarrollo en la industria petrolera, que es la responsabilidad directa que lleva.

“A los trabajadores y trabajadoras de Pdvsa, mi abrazo, mi lealtad infinita a ustedes; también agradecerles a todos los amigos de Venezuela y del mundo, a propósito de una falsa información que lanzó una agencia de noticias llamada Reuters, qué lamentable. Sin embargo, aquí estamos, plenos de salud, con esta fuerza renovada para seguir llevando adelante el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, la causa de nuestro comandante Hugo Chávez”, expresó.Ver esta publicación en Instagram

En el video El Aissami apareció jugando básquet con Hugbel Roa, exministro de Deportes, quien publicó algunas fotos en Twitter. “Para los que querían ver a Tareck el Aissami, aquí lo tienen. Con más fuerza y vida que nunca. Aquí seguimos de pie y firmes, ejercitándonos. Que Dios y el doctor José Gregorio Hernández te bendigan siempre, hermano”, dijo.

Un video cuatro días después

El video lo publicó El Aissami cuatro días después de que Reuters publicó la información. Pero el sábado pasado hizo un comentario, con sarcasmo, en Twitter sobre una supuesta entrevista que le había concedido a la periodista chavista Madelein García.

“Sí que me sorprendió esta ‘exclusiva’ de Reuters. Resulta que me tomé un café con el Ministro Tareck el Aissami y conversamos sobre el mercado petrolero y los planes de Venezuela y la OPEP Plus para el 2022. Qué cosas estás ‘exclusivas’ sin el exclusivo”, escribió en la red social García.

“Exclusiva: el café que nos tomamos fue sin azúcar. Seguramente Reuters le reste importancia a este gran detalle. Gracias, Madelein García, por la conversación de hoy sobre Venezuela y su rol de vanguardia en el sector petrolero mundial. Menos que menos saldrá en Reuters”, respondió el ministro de Petróleo a la publicación.

Por el funcionario chavista también había salido en su defensa Esteban Trapiello, presidente del canal regional La Tele Tuya, quien publicó un video el mismo día en el que salió la información de Reuters. El empresario, sin embargo, no mostró fecha ni hora en la que se grabó el material, en el que aparecía el funcionario jugando futbol.

“Mi pana y amigo personal Tareck el Aissami está así de mal. Para los ‘periodistas especializados’ en muertes, enfermedades y demás”, escribió Trapiello en la publicación.

La publicación de Reuters

La agencia de noticias publicó el viernes 9 de diciembre que Nicolás Maduro planearía sustituir a Tareck el Aissami en el Ministerio de Petróleo porque el funcionario presentaba presuntos problemas de salud.

“En las últimas semanas, la salud de El Aissami se ha deteriorado, lo que podría dejarlo incapacitado para cumplir con sus deberes ministeriales al menos temporalmente, según las fuentes, las cuales pidieron no ser identificadas por lo delicado del asunto”, había informado Reuters.

Al manos ocho fuentes aseguraron que el exvicepresidente de Venezuela se sometió a importantes cirugías. Y señalaron que Asdrúbal Chávez, actual presidente de Petróleos de Venezuela, podría sustituirlo en el cargo. “No se ha tomado una decisión final sobre si nombrar un reemplazo para manejar las otras responsabilidades gubernamentales de El Aissami”, dijo la agencia.