(12 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El eje central de mi vida, mi discurso y mis acciones desde hace ya bastante tiempo y así será hasta mi último respiro, está enfocado por enfrentar y censurar al comunismo y todas sus significaciones. Bastó y sobró verlos actuar y vivir su resentido proceder buscando siempre engañar, utilizar y empobrecer al pueblo, sin importarles nada más que su enriquecimiento y garantizar el monopolio del poder. Esta plaga que ha inundado al mundo con la manipulación de unos cuantos trogloditas intelectuales, ha derivado en versiones caribeñas con agregados superlativos de destrucción y maldad inigualable. Exhorto a toda persona amante de la paz y la libertad a que hagamos frente común en denunciar a cada paso, en cada esquina, que el comunismo es el peor castigo que un país puede recibir, no lo dejemos pasar, asumamos posición activa en la búsqueda de execrarlo de nuestras realidad, es realmente un deber ciudadano.

Por José Gregorio Briceño

Siendo coherente siempre como político y columnista no emito opinión o pronunciamiento sino tengo pruebas o los pelos en la mano; por tal razón mi posición radical en contra de las farsas electorales convocadas por los narcocriminales.

Estos argumentos no salen de debajo de la manga, son sustentados con suficientes evidencias que dan fe de que el sistema electoral venezolano es manejado y controlado por la Organización Narcocriminal Internacional dirigida por Maduro y el Chapo del Furrial, quienes cada día quedan al desnudo.

Es importante recordarles a mis lectores que en el mes de enero del año en curso, el Departamento de Estado Norteamericano sancionó a la empresa Ex – Cle Soluciones Biometricas la que maneja el Software y mantenimientos de las máquinas de votación y si los gringos la sancionaron por tramposos por el proceso electoral para la escogencia de los diputados a Asamblea Nacional, diciembre 2020, es obvio que han conseguido suficientes evidencias. Dicha empresa fue la que sustituyó a la empresa Smartmatic en el año 2017 después de que Smartmatic denunció desde Alemania que fueron obligados a alterar los resultados por más de un millón y medio de votos en los resultados a las elecciones de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. He querido recordarles y redundar para no olvidar estas contundentes pruebas como contexto para para comentar algunos elementos del descarado y bochornoso proceso del pasado 21 de noviembre en el estado Barinas. A pesar de ser absolutamente opuesto a ir a elecciones comento lo sucedido como ejemplo de lo que son capaces de hacer los dictadores con tal de mantener su hegemonía. Todo apunta a qué hubo un pelón en las instrucciones a los rectores que dió el amo del poder, ya que se les chispoteó y los resultados dieron como ganador a Freddy Superlano fue “el ganador” de dicho estado pero como el gobernador y aspirante a la reelección era el hermano de Hugo Chávez y es el estado en donde nació la revolución, no les importó dejar los acuerdos con alacranes atrás y desconocer el triunfo sin ningún argumento legal, así pues utilizando a los malandros que hacen la función de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia militantes fieles del partido de gobierno, PSUV, quienes ordenaron repetir las elecciones el próximo nueve de enero.

Es importante recordar a los respetados creyentes votacionistas en narcotirania, que el artículo 32 del Reglamento General de la ley Orgánica de Procesos Electorales establece que: UNA VEZ APROBADO EL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO POR EL DIRECTORIO DEL CNE NO PODRÁ SER MODIFICADO. Ahora esa aprobación se dio el pasado 27 de agosto de cara a los comicios regionales y locales que se realizaron el 21 de noviembre. ¿Cómo se explica que Jorge Arreaza y Claudio Fermín quienes votaban en Caracas, ahora aparecen como arte de magia votando en el estado Barinas? O sea, el sistema electoral “más confiable del mundo” hizo ese milagro con el software y permitió esas simples y convenientes reubicaciones.

Amigos, desde la cárcel del exilio he aprendido y confirmado hasta el cansancio que el comunismo no abre ni una hendija real para soltar el poder, más aún si ya esta pandilla de comunistas está aliada al narcotráfico y al terrorismo internacional , todo lo que hacen tiene con el solo fin de controlar cada espacio, aspecto y movimiento que amenace su poderío.

Hay que hacer el trabajo mis queridos lectores, sin pausa, sin descanso, hay que lograr el desmontaje y extirpar este cáncer del panorama mundial, yo hago mi aporte segundo a segundo con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2