(12 de diciembre del 2021. El Venezolano).- La animadora del programa La Bomba, Chiky Lorens utilizó su cuenta de Instagram para denunciar un atropello que sufrió este pasado viernes 10 de diciembre, en el hotel Pestana de Caracas de parte de su ‘staff’ y una gerente del mismo, quien le impidió el ingreso debido a su orientación sexual.

En medio de los quince de su sobrina, la artista de la transformación fue víctima del maltrato que una empleada le propinó mientras se encontraba tratando de entrar al hotel.

“Yo soy la tía de la niña, no le puedo entregar una identificación porque mire como vengo”, explicó la artista, luego de indicar que la muchacha que la atendió debió ingresar a una habitación trasera de la recepción para buscar a su superior.

“Hola, buenas tardes identificación por favor”, mencionó Chiky que le dijo la gerente. Ante esto, la tv ‘host’ reafirmó que no poseía una identificación, pero era familiar de la niña.

Sin embargo, frente a la negativa de la gerente del hotel de dejarla entrar sin identificación, Lorens aseguró que tuvo que recalcarle a la señora que ella no podía entregarle un identificativo porque era un hombre, reportó la revista Ronda.

“Me dijo que, sin identificación de mi género, yo no podía ingresar. Bueno, evidentemente, de todo esto, yo no tenía identificación porque no soy mujer, soy un hombre”, expresó Chiky.

Finalmente, debido a lo ocurrido, decidió agregar en su publicación un pie exonerando al Defensor de la República Tarek William Saab, a prestarle más atención a su caso y a este tipo de ataques intolerantes hacia personas con su orientación sexual.