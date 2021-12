(11 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El jefe de la policía de Hialeah Sergio Velázquez renuncia a su cargo, por estar envuelto en un escándalo de contratación indebida, según señaló el alcalde Esteban Bovo.

El alcalde de Hialeah, confirmó la renuncia formal del jefe de Policía Sergio Velázquez, por un supuesto escándalo de corrupción de más de un millón de dólares sin licitación, cuya investigación está en curso.

Asimismo, Velázquez se encontraba suspendido de empleo desde el pasado 8 de noviembre, tras protagonizar un altercado con un agente de policía durante la ceremonia de toma de posesión del alcalde Bovo.Según la investigación realizada por Erika Carrillo para Univisión Canal 23, Velázquez intervino para que un amigo suyo, llamado José Galguera recibiera un contrato de la Ciudad sin licitación.

Por otra parte, los documentos públicos establecen que, en 2015, Velázquez obtuvo una licencia de electricista y abrió un negocio en la misma dirección donde operaba la empresa de Galguera; Communications & Network Solutions, Inc.

Al parecer, según alega la reportera, Velázquez nunca reveló su relación con Galguera, quien obtuvo varios contratos para hacer trabajos en el Departamento de Policía por algo más de un millón cien mil dólares.

Por su parte, el Departamento de Finanzas de la Ciudad no ha revelado a dónde dirigió los cheques que cobró el contratista Galguera. “Lo que estamos descubriendo es bastante alarmante. No puede haber contratos de esa magnitud que se hagan sin ningún tipo de licitación. No encuentro justificación para que se hayan hecho de esta manera”.

El propio alcalde Bovo sostuvo durante una entrevista en Actualidad Radio 1040 que “no existen justificantes de pagos”.

También la pesquisa de la periodista arrojó que existe un problema con los fondos que el Departamento de Policía de Hialeah utilizaba en los operativos de narcóticos, por lo que diferentes agencias se encuentran indagando.

El actual alcalde reconoció que existe una investigación de alto nivel en curso y que no estaba listo para hacer comentarios al respecto. “Estamos solamente empezando el análisis profundo de lo que ocurría dentro de ese departamento y tenemos sospechas que afectan a otros departamentos. Eso es lo preocupante”, afirmó Bovo. Publicación de Diario Las Américas.