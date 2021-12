Perder la cuna del “Comandante”: Valor de Barinas para el PSUV

La MUD-G4 en términos cualitativos perdió el 21 noviembre pasado al no sumar electores nuevos al proceso.

El PSUV sacó 3,7 millones de votos, las oposiciones sacaron 4,4 millones…

Hubo dos mensajes muy fuertes. El Chavismo: tiene menos votos que nunca antes, ganaron siendo minoría. A la Oposición: Venezuela ni les cree ni los quiere, perdieron pudiendo ser mayoría.

El PSUV no busca ser popular. No busca tener más votos. El sueño de los 10 millones ya no lo tienen. Su interés es mantener el poder.

Nuestro análisis se basa en los números arrojados por el CNE. Pueden no ser exactos. Pueden estar maquillados. Salvo prueba en contrario, como siempre decimos, en política valen los hechos más que las especulaciones, las cuales hacemos desde una base experiencial.

Para mi está claro, Venezuela está buscando en quien confiar.

No hay vidrios que recoger, tenemos que hacer un nuevo vitral…

Si los autodenominados líderes no son capaces de entenderlo, será malo no sólo para ellos, sino para el país.

La clase política opositora, debe hacer pedagogía del resultado.

Entender el mensaje. No hay credibilidad. No hay afectividad.

Un error trazar el camino del REVOCATORIO, sin reconstruir los partidos. Renovar los cuadros. Reconectar el país.

El resultado del país que tenemos no es del chavismo. Ellos están allí por la omisión, error, carencia de una fuerte oposición.

El chavismo subsiste y hace todo lo posible por ello. Su problema es distinto. No les molesta la alta migración. Por el contrario, les favorece. Menos ciudadanos. Más control. Más recursos y menos necesidades que resolver. Como Fidel con el Mariel…

El único partido que por razones muy largas de enumerar, que entendió la dinámica necesaria es El Nuevo Tiempo. Yo creí que AD. Primero Justicia y Voluntad Popular sólo son siglas.

No estoy afirmando que el partido zuliano sea bueno. Nadie llega al poder, haciendo exclusivamente el bien. El camino no es recto.

Para que Pinochet saliera del poder, la oposición chilena supo negociar. Taparse la nariz en muchos casos.

EL GRAN PERDEDOR

Inobjetable: Henry Ramos Allup. Su AD y el de Bernabé, como muchos sabíamos, desaparecieron. Eran un cadáver ambulante. En Zulia no tenían nada, empezando por la conducción y en Táchira, hicieron perder a una mujer llena de errores, no obstante la única capaz de ganar como lo demostró.

Ramos Allup es el Mariscal de esta derrota. Tres errores fundamentales cometió: 1) Impuso un veto a cualquier posibilidad de apoyar candidatos distintos a la MUD. debió prevalecer el realismo político. 2) Su punto de honor de hacer perder a Laidy Gómez en Táchira llegando al poder un personaje tan peligroso como Freddy Bernal. 3) Sus discursos, sus sátiras, sus odios irracionales. Si Ramos Allup fuera serio debiera ceder el poder y renunciar. Sobre Bernabé pienso igual. Jamás un hombre de su carencia moral debió llegar al poder, ni siquiera en la forma que lo hicieron.

ROSALES se juramenta: Un pie adelante

Si a alguien conozco perfectamente es a Manuel Rosales. Cómo piensa, cómo siente, sus errores, su pasado, sus virtudes, sus amores y desencantos. Cuando me decida a escribir el libro, primero debo buscar financiamiento, ya tengo nombre y todo.

Rosales no ganó porque lo querían a él, que sí goza de gran aprecio comparando a los demás. Gana por la ausencia de rivales de peso. Por el voto castigo contra una gestión que no quiso nunca entender y que siempre fue producto de la suerte y esta finalmente se acaba.

Su popularidad no trasciende el Zulia es cierto. Su partido a pesar de los ciegos enemigos, tiene una estructura nacional que ha crecido. Su debilidad es que carece de otras estrellas. Sin embargo FUERZA VECINAL con todo y las estrellas que tiene, no supera su espacio de dos o tres alcaldías. Morel Rodríguez no es Fuerza Vecinal, es MOREL.

Rosales entiende que debe cumplir. Tiene 90 días para ello. Ese es su reto. Si lo supera, veremos otro Rosales, antes son “pamplinas” lo que se dice.

Sí Rosales es colaborador o del chavismo, si recibe o no financiamiento, es extemporáneo decirlo y mucho más si no hay pruebas. Hay presunciones.

No es culto, como no lo fue Gómez y gobernó 27 años. Es similar a Maduro y este ya lleva casi 10 años en el poder, por encima de intelectuales y cultos.

El que tenga vocación intelectual no haga política. Ni en Venezuela ni en los Estados Unidos ni en Europa.

Se hacía dónde juega. Es prematuro anunciarlo.

Sobre su gabinete, Rosales tiene una característica: Ni su almohada sabe como piensa.

BARINAS

El error del 21N fue algo que ellos no esperaban: perder Barinas. Su valor es simbólico.

El PSUV es un partido de supersticiones, brujerías y demás hierbas. Ellos creen que si pierden la cuna del destructor de Venezuela, se abrirán las puertas de la derrota.

A Maduro le leyeron las runas…

Aun recuerdo a la Chicha Manaure buscando unos restos en el estado Falcón

Si la oposición entendiera el valor de ganar este territorio. Ya allí estarían instalados los grandes ligas de la política opositora. Cada uno debería estar en una mesa electoral. Todos los partidos deben asumir un municipio.

Los chavistas se quitan la careta. No guardaran las apariencias. Están reubicando a miles de personas. Que por cierto al igual que muchos candidatos ya votaron.

Si el PSUV pierde Barinas, pierde el honor. Es una mala señal. Es ver un pajaro negro muy temprano en la mañana.

Yo trabajé hace muchos años. En 1986 exactamente en el SEBIN y el comisario Carneiro (difunto) una vez me llamó la atención porque al interrogar a un teniente, que se había robado unas armas, no le quite el uniforme y lo deje en armilla. Me dijo unas palabras que valen para el ejemplo: “Rómpeles el uniforme, desnúdalo, quítale su vestimenta militar, eso les baja el autoestima, los desarma”.

Perder Barinas es una derrota en el honor de los Chávez, de Diosdado y culparan a Maduro.

El camino al arco del triunfo se inicia cuando los rojos se destruyan entre ellos…

Ganar Barinas, puede ser el primer escalón para ganar la loma.

Yo no creí en las elecciones del 21N y los hechos me dan la razón. Ahora el realismo político debe impulsar nuestras posturas y nos sugiere dar un viraje.

Cuidado vienen los Caiga Quien Caiga

Entiendo los ataques, improperios, en mi contra en algunos chats de whatsapp. Fundamentalmente de la dirigencia del G4 y muy especialmente Primero Justicia y Voluntad Popular.

Sus epítetos me dan fuerza, pues el 90% de lo que hemos dicho o escrito se ha cumplido. Reconozco que con retraso algunas veces.

Otra prueba de LA MALDICIÓN DE SIMÓN BOLÍVAR

Todos los que presenciaron y actuaron en la profanación de los restos del Libertador, siguen sufriendo las consecuencia. El Ministro del Petróleo El Aissami, es otra evidencia.

Yo no creo en brujas pero de que vuelan…vuelan

PELEA SIN REGLAS: LEOPOLDO-GUAIDÓ VS CAPRILES-BORGES

Cada uno ha ganado round, sin embargo, más parece una lucha libre donde el ganador es un tercero peor que ambos.

Leopoldo habla de un “juego raro” de Capriles y es más que evidente su estilo. Capriles acierta en muchos casos. El asunto es que no se aplica los argumentos a él mismo o a sus “protegidos”. Julio Borges, una veces es serio y otras da un salto atrás, con malas definiciones. Hacer de Guaidó un símbolo de resistencia, es una manera edulcorada de quitarle su liderazgo.

Muy tarde he comprendido que el enredo es made in USA. Mientras Estados Unidos lo tenga como el depositario de su confianza, muy poco se puede hacer.

ESTADO MONAGAS

Tarde piaste pajarito, decía el ex presidente Luis Herrera, después de 23 años de expropiaciones, nacionalismo siglo 21. Destruyeron y quebraron al país. Hoy se dan cuenta que no pueden sostener el populismo, y empiezan a dar marcha atrás. Es así como hoy observamos a la empresa privada recogiendo la basura, vuelven los casinos, el retorno de las loterías y rogando que los norteamericano le permitan a sus empresas volver a Venezuela a invertir en la industria petrolera. Estos cambios se observan no tan solo en el ámbito económico, en el mundo político basta recordar la recién finalizada campaña electoral, donde casi desapareció el color rojo, los ojos de Chávez se vieron al final pero muy pocos y para convencer a los incrédulos la pérdida de la gobernación del estado Barinas, bastión de los Chávez, el alto gobierno se ha venido distanciando poco a poco del Chavismo original, observando muy poco de esa ortodoxia en puestos claves ,y los pocos que han quedado están sufriendo una transformación. Estamos observando el surgimiento del Madurismo hace rato. Los ex candidatos de la MUD que perdieron la gobernación y la alcaldía de Maturín, andan recorriendo el estado con su cara bien limpia, sin asumir las causas de la derrota. Estos actos recuerdan a un viejo dirigente coreano que cada vez que era derrotado por AD, no asumía su responsabilidad sino se ponía a buscar a Dios por los rincones, y acuñó una frase «Perdimos pero ganamos «. Como dice la gente hoy en día, perdió el pueblo opositor,pero ellos ganaron unas tremendas camionetas.

ZULIA

Insisto en un pacto de ARIAS-REVEROL-CALDERA CON RAMÍREZ-GUANIPA.

No niego que fue útil. Sin embargo insisto, era imposible que la pésima gestión de varios años de Luis Caldera rompiera el “tubo” en Mara y Guajira. Poco a poco van apareciendo las pruebas. El pacto con Rodrigo, con Henry Ramírez, entre otros.

Otra prueba: La cobertura mediática del portal Noticia al Dia propiedad de Julio Reyes, uno de los chavistas más beneficiados en la gestión de Arias. Es raro que ni un solo ataque a la oposición se haya producido.

Otra prueba: ¿Qué empresa fue contratada para hacer el sonido del acto de juramentación del Alcalde Rafael Ramírez? Vean la foto. Aquí todo se sabe. Vean la foto.

Este «negocio» gratis no fue. Otras empresas hacen lo mismo y no fueron beneficiadas. Es dirigida por un chavista de larga data y negocios

DATO: En la Cámara Municipal de Maracaibo, se menosprecia a los concejales suplentes y se les quiere quitar el beneficio económico que el alcalde anterior les otorgaba y en dólares.

Hablar sobre la gestión de Ramírez, o Fernández o cualquiera es muy apresurado. Hay que esperar por lo menos un mes. Ramírez es un abogado preparado y puede hacer una buena gestión. Igual Gustavo Fernández.

LA OPINIÓN PÚBLICA AÚN ESPERA RESPUESTA La situación del Concejal legítimo del circuito 3 Marco Rivero. Nombrarlo Director del SAGAS no convalida la injusticia, la burla. Daniel Ponne públicamente renunció. Rosales y Ramírez presentaron a Marco Rivero candidato. Un cargo ejecutivo está sujeto a la dependencia de un gobernante particular y no a la voluntad de un pueblo que lo eligió. Algo similar denuncia Darwin Chávez en su columna en el municipio Lagunillas.

EL DESTINO DE PRIETO: Su hermana está al frente de Barrio Adentro. Prieto no obstante su derrota fue el candidato a la gobernación del chavismo mejor votado y él utiliza esto a su favor. Su salida del gobierno inicia hoy y como suele ocurrir en política, si en los primeros quince días no lo nombran, su destino será el destierro político y el fin de su protagonismo. Una embajada de tercera categoría o algo similar. Por falta de dinero no morirá…Para un político lo peor es la indiferencia.

EN SAN FRANCISCO: Al Alcalde Gustavo Fernández, una “cabra” le metieron en uno de sus directores. Procesado y denunciado en la contraloría. Pago tras bastidores para salir libre de sanción. Mala reputación. Seguramente recomendando por el entorno de una mujer, a quién él llama tía, cuando en realidad no lo es. No pedimos su destitución. Solicitamos su vigilancia estricta. No le den el poder de cobrar, de firmar, porque mañana puede vender el edificio municipal y no enterarse el alcalde.

