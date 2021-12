(10 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Henry Cavill ha presentado en España la segunda temporada de ‘The Witcher’, la serie de Netflix basada en las novelas de fantasía medieval escritas por Andrzej Sapkowski que llegará a la plataforma el próximo 17 de diciembre. Ocho nuevos capítulos en los que el actor británico retoma su papel como el brujo cazador de monstruos Geralt de Rivia, un personaje icónico que, al igual que ocurre con el Superman de DC comics al que también interpreta, reconoce que supone “un privilegio” pero, sobre todo, “una responsabilidad”.

“Interpretar a Superman y a Geralt de Rivia es a la vez un privilegio y una responsabilidad, pero en primer lugar una responsabilidad. Se trata de personajes muy queridos por el público así que uno intenta asegurase de que, al menos la mayoría de la audiencia esté contenta con su adaptación en imagen real y si además están felices… ya es genial. Yo mismo soy fan de estos personajes así que me parece un privilegio y muy emocionante poder meterme en su piel”, afirmó el actor británico en una comparecencia ante los medios celebrada en el hotel Four Seasons de Madrid.

Allí, sentado en un cómodo sillón y ante el ilusorio calor de una hoguera virtual, Cavill echó la vista atrás y recordó cómo en un primer momento fue rechazado por la ‘showrunner’ de la serie, Lauren Schmidt Hissrich cuando, como fan de los videojuegos de ‘The Witcher’, se interesó por la adaptación de la saga en cuanto supo que Netflix se había hecho con los derechos. El protagonista de ‘El hombre de acero’ y ‘Operación U.N.C.L.E.’ se postuló para protagonizarla antes incluso de la preproducción echara a andar, pero conseguir meterse en la piel de Geralt no fue nada fácil, reportó Europa Press.

“Me dijo que no me veía para el papel, que iban a seguir barajando otras opciones”, confesó Cavill que no desfalleció y continuó persiguiendo su objetivo hasta que finalmente el rol protagonista en la adaptación del universo creado por Andrzej Sapkowski fue suyo: “Me rompieron el corazón cuando me dijeron que no me daban el papel, pero tuve otra oportunidad para hacer un segundo ‘casting'”.