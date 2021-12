(05 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Hay que ver qué el narcochavismo ha inventado las mil y una marramucias para mantenerse en el poder y no soltar la mina, el caudal de riquezas de nuestra Venezuela, no hay artimaña ni embrollo que no hayan orquestado los herederos de esta desgracia que gestó el hoy felizmente difunto y que sucede cada segundo a mi gente, que humilla y denigra a cada venezolano dentro y fuera de mi país. Tanta es la ambición, el resentimiento y el odio que han perfeccionado las indicaciones de sus amos, los chulos Castro Ruz, tienen lo mejor de lo peor en perversidad, las mentes más podridas que nos imaginemos. Los resentidos hermanos Rodríguez y su maquiavélica venganza, el veneno ambulante llamado Diosdado Cabello por ser un fracasado profesional, la arribista y creadora de redes de corrupción y narcotráfico Cilia Flores, la lista es extensa, es como ya hemos dicho muchas veces una organización criminal internacional, pues tuvieron que aliarse con especímenes de igual o peor calaña para blindar los flancos de la democracia internacional, eso sí, todo eso comprado con nuestro petróleo, nuestro oro, nuestra sangre. No habrá perdón por los siglos de los siglos para estas ratas de alcantarilla, traidores a la hazaña de nuestros libertadores. Se han esforzado utilizando los ejemplos de sus patrones, socios y aliados, tomando detalles de cada mala maña de cada uno, secuestro de poderes, populismo extremo, culpas ajenas, nunca tienen responsabilidad por lo que suceda, amañamiento de elecciones entre otras “estrategias” de empobrecimiento y destrucción del estado y su sostenibilidad.

Escrito por: José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Con todo esto vivido, con tanto sufrimiento me pregunto desesperado: ¿Quién puede dudar a estas alturas de que Venezuela es un estado forajido secuestrado por una organización narcocriminal donde no existen los debidos procesos de la legalidad y del derecho?

Pero quieren más, los que legitimaron el pasado 21N a Nicolás Maduro, el ignorante y patán guatanero de Chávez, quedó flamantemente legitimado, aunque quieran maquillar su traición cosa que no es posible porque fue una torpeza descomunal, claro, con tanto que produce el polvo blanco todo lo ven con el mismo cristal de la dictadura, no les basta contribuir con la demolición de nuestro país y allí en el charco chavista siempre están prestos para darles mucho más humillación, violaciones y desprestigio. Lo sucedido con los resultados electorales en el estado Barinas es una de las miles de evidencias de que cuando algo les falla en su planificación, activan su comportamiento de origen, el robo, arrebatan con sus malandros adiestrados en todas las instituciones secuestradas, burlándose descaradamente de aquellos que siguen “creyendo” en el voto en narcotiranía.

La historia sigue desenmascarando la falsa narrativa empleada por Chávez, cuando decía que todo el poder era para el pueblo y el mejor ejemplo fue el estado Barinas en donde creó un feudo o monarquía desde que llegó al poder en 1998 dejando por sentado que dicho estado, que sólo debía estar gobernado y saqueado por su familia por la eternidad, o sea, todo el poder para la monarquía de su familia fue lo que realmente quiso decir. Así sería el cansancio y hostinamiento del pueblo del estado Barinas que para el bodrio electoral la oposición fue dividida y sin embargo le ganaron al inútil, la peste del hermano del intergaláctico. Comenzaron con el cuento de que se habían desaparecido unas actas que secuestró o robó un general y aparecieron después de una semana cuando la Junta Electoral Nacional asumió el reconteo, salió al paso Diosdado Cabello, “el pimentón” que está en todos los guisos diciendo que Barinas es bastión de la revolución y su retórica vacía y fastidiosa lo que confirmó que no iban a entregar el poder en ese estado, les falló algo, se equivocaron, a sus esclavos del CNE se les chispoteó esta tarea, a lo que simultáneamente vino la irrita decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia convocando nuevas elecciones para el próximo 9 de enero y por si acaso les faltaban más atropellos, inhabilitó al candidato de la oposición que resultó ganador. Solo eso es posible en un estado dirigidos por delincuentes, increíble e inaudito, esté es el único país del mundo que se anula una elección, por una supuesta inhabilitación sobrevenida sin que exista un proceso.

Es importante destacar que las inhabilitaciones que produce la Contraloría General de la República son inconstitucionales, porque para suspenderle a alguien sus derechos políticos tiene que haber una sentencia firme y a Superlano lo indultaron pero ahora lo vuelven a inhabilitar aplicando la retroactividad, esto es otro fraude o burla a la Constitución Nacional. ¿Cómo puede ser posible que se le siga creyendo a esos malandros? ¿Ingenuidad o será otra cosa?

Son 23 años ininterrumpidos que tiene secuestrado el estado Barinas por la familia Chávez, símbolo del nacimiento de la narco tiranía más aprobiosa que acabó con un país rico y próspero y por esas y otras razones se niegan a entregar al emblemático estado, que por cierto electoralmente no es uno de los más importantes. Recalco lo lamentable que es ver todavía a estas alturas a algunos voceros de la oposición negando que no relegitimaron con su participación en la farsa electoral del pasado domingo a Maduro, al CNE, el TSJ, AN y a todo el narco estado ofendiendo la inteligencia del venezolano.

¿No van acatar la decisión de la Sala Electoral del TSJ para la repetición de las elecciones en Barinas para el mes de enero? ¿No y que eran las mejores condiciones electorales de los últimos 20 años, así no hayan depurado el registro electoral en dicho tiempo? ¿Manuel Rosales estuvo en el palacio de Miraflores y no reconoció a Maduro?

Malandro no tiene palabra ¿Cuándo lo van a entender? Señores del G4 otra dosis de patria les dieron los narco choros, ustedes les creyeron y les hicieron traer del exilio a varios “perseguidos políticos” para que se inscribieran como candidatos y los utilizaron descaradamente habilitándolos, entre ellos Freddy Superlano que se inscribió en el CNE y quedó electo gobernador y ahora quedó sin el chivo y sin el mecate.

Aunque les suene lejano, poco ortodoxo y probable yo veo con buenos ojos las propuestas de los mandos medios de las fuerzas Armadas Nacionales quienes están claros de que si triunfan con el objetivo de liberar a Venezuela, entregarían a la justicia americana a todos los solicitados por narcotráfico y terrorismo y a los no solicitados, los fusilarían en los paredones de la academia militar para reivindicar a las Fuerzas Armadas Nacionales. El sufrimiento de un país entero que ha retrocedido décadas en crecimiento social, progreso económico, infraestructura y tecnología ya no puede seguir ignorándose o dejando pasar, al parecer esos narcocriminales solo salen del poder es con plomo. Lo digo con la fuerza permanente de la denuncia y el deseo de libertad que merece nuestra Venezuela. No hay tiempo para finales felices de entendimiento con quiénes destruyen nuestro presente y futuro, seguimos sin pausa con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA.