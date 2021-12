(03 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis migratoria venezolana, David Smolansky, recordó que pronto habrán más migrantes y refugiados venezolanos que de cualquier otro país, incluidos países en guerra como Siria.

“La crisis de migrantes y refugiados venezolanos para 2022 proyecta ser la más grande del mundo; va a haber más migrantes venezolanos que sirios”, dijo Smolansky durante su intervención virtual en el panel “Refugiados y movimientos migratorios durante crisis económicas y conflictos políticos”, celebrado este jueves en el Congreso Mundial de Juristas que se lleva a cabo en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Eso supone -incidió el comisionado- que “la ausencia de libertades, la ausencia de democracia y la ausencia de justicia pueden dejar flujos migratorios mayores que países en guerra”, indica EFE.

En esos mismos términos se refirió a la situación que vive su país el opositor venezolano Leopoldo López, quien habló de siete millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, aunque las cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela hablan de algo más de 6 millones.

“El problema de la migración de venezolanos no va a terminar, va a continuar porque el origen del problema es la dictadura, es Nicolás Maduro”, aseguró el opositor, que viajó a Barranquilla desde España para participar en el Congreso. López subrayó que el mundo no quiso escuchar cuando la oposición alertaba de la situación que vivía Venezuela y así lamentó “la complicidad pasiva del mundo democrático que no le dio prioridad a lo que nosotros estábamos denunciando y nos decían que estábamos exagerando”.