(03 de diciembre del 2021. El Venezolano).- Yoko Ono parece estar de acuerdo con los fans que creen que un nuevo documental sobre los Beatles disipa la idea de que ella disolvió la banda.

El nuevo documental de Peter Jackson, titulado Get Back, sigue al grupo británico en su último álbum, Let It Be, de 1970.

La artista de 88 años, que también era la esposa de John Lennon, siempre ha sido acusada de ser la razón de la disolución de los Beatles.

Sin embargo, desde el estreno de Get Back en Disney Plus, los espectadores han acudido a las redes sociales para comentar sus opiniones sobre el documental. Muchos destacaron que las imágenes de archivo muestran a Ono de forma diferente a como se la suele presentar.

La artista y activista parece estar de acuerdo con los fans que piensan que el documental la ha reivindicado.

El sábado (27 de noviembre), Ono compartió con sus 4,6 millones de seguidores de Twitter un artículo titulado “Los fans de los Beatles creen que ‘Get Back’ disipa la idea de que Yoko Ono dividió el grupo”.

Las imágenes de archivo que aparecen en el documental de Jackson muestran que, aunque Ono estaba presente durante la realización de Let It Be, parecía mantenerse al margen. En numerosas escenas, se la ve tejiendo, comiendo o leyendo el periódico en lugar de involucrarse con los miembros de la banda.

“Yoko está aquí enrollando churros y comiendo chuletas de pollo mientras se hace historia”, escribió un espectador.

“Siento que la cultura pop hizo que la situación de Yoko pareciera más tensa de lo que era, ella solo está relajada, charlando con Linda [McCartney]”, dijo otra persona.

Otra persona bromeó: “Viendo Get Back y aprendiendo cómo Yoko destruyó a los Beatles sentada tranquilamente leyendo el periódico y ordenando su correo”.

Jackson está de acuerdo, y recientemente declaró a 60 Minutes: “Pero lo que pasa con Yoko, que tienen que decir, es que no se impone. Escribe cartas, lee cartas, cose, pinta, a veces hace alguna obra de arte al margen”.

"Ella nunca tiene opiniones sobre las cosas que están haciendo. Nunca dice: 'Oh, creo que la toma anterior era mejor que esa'. Es una presencia muy benigna y no interfiere en lo más mínimo".

