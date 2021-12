(02 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El esperado filme de Marvel Spider-Man: No Way Home, que se estrena en Venezuela el próximo 16 de diciembre, aún no ha llegado a las salas de cine y esta semana se convirtió en la película más taquillera de la franquicia de superhéroes, de acuerdo a lo que reseña El Nacional.

Fandango, compañía especializada en venta de entradas de películas, señaló que Spider-Man: No Way Home ha tenido el mejor desempeño en ventas de este año, superando todos los estrenos de Marvel Studios como Black Widow y Eternals.

Charlie Jatinder, analista de taquillas, detalló que los tickets vendidos superaron los 3 millones, generando ganancias superiores a los 35 millones de dólares.

Esta semana comenzó la preventa de entradas para Spider-Man: No Way Home. En Venezuela, como en otros países de la región, se registraron largas colas en las afueras de los principales centros comerciales para adquirir los boletos. La cantidad de personas intentando adquirir los boletos del filme a través de la página web de Cines Unidos hizo que la plataforma colapsara. Por eso, cientos de fanáticos decidieron acudir a las sedes para comprar las entradas.

Algunos fanáticos indicaron que no tuvieron inconvenientes para adquirir los boletos a través de la página web de Cinex, mientras que otros señalaron que la plataforma también colapsó.

"Cines Unidos" es tendencia por las largas filas para comprar boletos en preventa para la película #SpiderManNowWayHome pic.twitter.com/BxYqhan4bo — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) December 1, 2021