(02 de diciembre del 2021. El Venezolano).- El joven Wilfredo Peña, una de las figuras prometedoras en las filas del Portuguesa, afirma que este sábado saldrán a buscar la victoria contra Hermanos Colmenares, en un partido de trámite, a disputarse en Araure, que cierra las acciones del hexagonal B del fútbol profesional venezolano. Dijo que al igual que sus compañeros, se brindara integro ante el sorprendente equipo barines, que se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen. “Dejaremos el alma en la cancha para tratar de terminar bien el 2.021. Lo primordial es sumar los tres puntos en nuestra casa”, indicó el mediocampista del sector Campo Lindo.

El cuadro rojinegro bajo el ritmo en la cuarta vuelta y no logró la meta de clasificar a una Copa Internacional, luego de un comienzo bastante productivo. “Una lastima ya que en esta temporada habíamos iniciado bastante bien y al final no se lograron los objetivos. La suerte no estuvo de nuestro lado. Desde ya me he propuesto ser campeón en el 2022 y hacer más goles y asistencias para ayudar a mi equipo”, cerró diciendo Peñita.