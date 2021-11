(30 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Olivia Rodrigo, HER y The Weeknd ganaron honores en los renovados Apple Music Awards, que se han vuelto más grandes para abarcar patrones musicales globales. Rodrigo fue nombrada artista revelación del año, su “Sour” fue nombrada mejor álbum del año y su “licencia de conducir” fue la canción del año.

El servicio de transmisión la coronó como la compositora del año y The Weeknd fue nombrada artista mundial del año, un paso adelante de la categoría del año pasado que fue mera artista del año. “Me siento muy honrada y bendecida de recibir este reconocimiento”, dijo HER en un comunicado. “Como joven artista negra y filipina, y como mujer que está en el escenario dando todo, no hay duda de que la representación es importante”.

The Weeknd agradeció a Apple por el honor y su apoyo “no solo por mi trabajo, sino también por la excelente música de los artistas más nuevos, donde es muy importante que los creadores sean encontrados y apoyados”.

Los Apple Music Awards destaca AP ahora en su tercer año, también introdujeron una nueva categoría de premios que reconocen a artistas de cinco países y regiones (África, Francia, Alemania, Japón y Rusia) que tuvieron el mayor impacto cultural y en las listas de éxitos de sus respectivos países. Los ganadores son Aya Nakamura para la región francesa, OFICIAL HIGE DANDism para Japón, RIN para Alemania, Scriptonite para Rusia y Wizkid para África.

“Estamos encantados de honrar a los artistas que están dando forma a la cultura y conectando con los fanáticos de todo el mundo en Apple Music”, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats de Apple. “Este año también estamos reconociendo a más artistas regionales, mostrando al mundo el impacto de músicos talentosos extraordinarios que están causando sensación en todo el mundo”.

El servicio dijo que los ganadores se eligen a través de un proceso que refleja tanto la perspectiva editorial de Apple Music como lo que más escuchan los clientes de todo el mundo. El año pasado, la rapera Lil Baby fue nombrada artista del año por Apple, Taylor Swift fue nombrada compositora del año y Megan Thee Stallion fue honrada con la artista revelación del año.