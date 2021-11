(29 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Exohood da un salto hacia adelante en la carrera de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO por sus siglas en ingles), al ser auditados por las empresas de certificación INTERCER (España) y LL-C (República Checa), miembros del ERCA y empresas de auditoria de prestigio acreditadas por la Unión Europea y USA.

“Lograr esta auditoria no fue fácil. El iniciarla fue muy complejo ya que esta experiencia es totalmente nueva para este tipo de empresas de auditorías. Lo primero fue darles a entender lo que era una Organización Autónoma Descentralizada, un proceso muy metódico que nos llevó meses, pero el resultado fue muy positivo”, dijo Ari Levi (miembro del equipo técnico de Exohood).

“Estamos muy conformes con el resultado y la experiencia de esta auditoría, reunimos un equipo de técnicos Europeos y Americanos conformados por especialistas en Blockchain, Criptografía y Seguridad” continuo Levi. “Se hizo una revisión técnica bajo la norma de auditoria 27001 de todo el contrato inteligente (Smart Contract), todos los códigos y procesos criptográficos así también de cada billetera y de cada transacción para verificar la legitimidad y transparencia, tanto de las transacciones como del volumen, y contrastamos la información de transparencia suministrada por Nomics (www.nomics.com) instituto de análisis de transparencia de criptomonedas que le otorgó el grado “A” al proyecto Exohood.

Por otra parte, Jorge Pérez Jefe de Auditores de INTERCER y LL-C en España, expresó: “Este proceso de auditoria fue un trabajo de meses quedamos muy satisfechos porque se pudo autentificar la veracidad del proyecto. El trabajo realizado fue muy completo y sobre este tipo de entidades podemos decir que es el primero que se realiza, ya que nuestros competidores como Intertek y SGS aún no lo están haciendo”. También puntualizó: “Nos llamó mucho la atención que muchas empresas que se están dedicando a la auditoria de este tipo de tecnologías no están debidamente acreditadas sin embargo gozan de credibilidad en el sector de los cripto-entusiastas, pero es preocupante ya que no son empresas cualificadas y sus auditores no están acreditados para realizar auditorías por lo que aprovecho estas líneas para hacer un llamamiento a la comunidad cripto para decirle que existe un registro tanto Europeo como Americano de empresas de certificación cualificadas al igual que todos los auditores miembros de cada firma, y es muy importante para la transparencia de cada proyecto”.

Quien es INTERCER y LL-C

Son organismos internacionales que ofrecen certificación de sistemas de gestión, certificación de personal, servicios de inspección, así como evaluación y pruebas de conformidad de productos. LL-C (Certificación) e Intercer tienen una estructura plana y organizada para asegurar en sus procesos: velocidad, flexibilidad, confiabilidad y calidad.

Entre su lista de clientes tecnológicas y de telecomunicaciones se encuentran prestigiosas empresas como: Fujitsu, Vodafone, Siemens y O2 Telefónica (Movistar).

Tienen las siguientes acreditaciones:

FSSC 22000, ERCA (European Register of Certificated Auditors), IAF, ANAB (Ansi National Accreditation Board), Slovak National Accreditation Service acreditación Europea con Registro No.668/R-134.

Consulte sus páginas web para mayor información: www.ll-c.es y intercer.es .