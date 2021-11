(28 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La compañía de música en streaming Spotify anunció una alianza con Netflix, la cual permitirá a los usuarios acceder a contenido especial de las series y producciones de la plataforma de video por suscripción, así lo destaca El Nacional.

El proyecto, denominado Netflix Hub, permite que cuando un usuario de Spotify busque la palabra Netflix se despliegue una serie de contenidos en audio de algunas de las series más populares. La banda Sonora de producciones como El Juego del Calamar, The Crown y The Power of the Dog, La Casa de Papel, Sex Education, Bridgerton , y Stranger Things, estarán incluidas.

Contenido exclusivo

“Para iniciar este próximo capítulo en la era dorada de la transmisión de audio, presentamos una experiencia de álbum mejorada para la nueva película occidental de Netflix, The Harder They Fall” detalló Spotify en su sitio web.