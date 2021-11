(28 de noviembre del 2021. El Venezolano).- En Venezuela existe una problemática nacional de la propiedad de la vivienda, la misma ha quedado evidenciada una vez más en el video de la periodista de VTV Yolisbeth Coromoto Concha, quien invadió una vivienda ejecutando justicia por mano propia argumentando que:

“vive un estado de necesidad muy fuerte…, que la vivienda estaba vacía…, que ya tiene tres meses ahí…, que conoce muy bien los derechos de ocupantes…, así como también que quien este dentro de la vivienda es quien tiene todos los derechos…, que existe una ley de prohibición de desalojos por la pandemia…”.

Escrito por: Guillermo Bello Vicentini

Para ella es inaudito que sus camaradas periodistas no la apoyen en la difusión de la violación de su “derecho a invadir,” también que han construido y asignado 3.800.000 viviendas y ninguna para ella y finalmente, que una comisión del Ministerio de la Vivienda apoyada por la Policía Bolivariana cambie el cilindro de la puerta de entrada del apartamento (lo mismo que hizo ella para entrar a invadir).

Tenemos una generación de víctimas que tienen la misma confusión o desconcierto con respecto a las viviendas asignadas por el gobierno. Consideran correcto que en la teoría socialista las viviendas del gobierno no tengan documento de propiedad, solo de asignación, pero en realidad todas las viviendas socialistas tienen un propietario. NO EXISTE VIVIENDA SIN PROPIETARIO, puede ser propiedad pública, comunal, del Régimen, Militar, del Ministerio de la Vivienda, de una Alcaldía, de PDVSA, de Petrocasa, del PSUV, del FONDUR, un concejal, un congresista, etc., pero siempre existe un propietario que decide a quién se la asigna, en especial dentro de un fuerte militar. Yolisbeth es el prototipo perfecto; el corte vertical del cerebro del venezolano que apoya al Régimen sin tener la más mínima idea de lo que es el Socialismo del Siglo XXI. Incapaz de asimilar, discernir o deducir cómo habiendo vivido y actuado durante más de 20 años acorde con los enunciados socialistas y sus bondades, ahora no tiene vivienda, que es más pobre y sus líderes mas ricos. La propaganda oficial de construcción de millones de viviendas confunde los patrones de conducta.

Es imperativo preservar la propiedad privada de las viviendas, su significado e importancia para la libertad y el bienestar social. Por el momento sigue vigente en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se garantiza la propiedad privada, como también el artículo 47-A del Código Penal Venezolano que contempla la invasión y la califica como un delito penal. Tenemos una problemática nacional de la propiedad de la vivienda en el cerebro de toda una generación de víctimas empobrecidas y confundidas que piden hacer RESPETAR SU DERECHO A INVADIR UNA VIVIENDA