(28 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Una exposición retrospectiva del escultor venezolano Francisco Narváez, inaugurará Ascaso Gallery en Miami el jueves 02 de diciembre de 2021 a las 6 pm, bajo el título “NARVÁEZ The Sculptor”, con una selección de más de 150 obras, entre esculturas, pinturas, bocetos y maquetas en diferentes formatos, técnicas y materiales, con la curaduría de María Edilia de Salas, museografía de Alejandro Stein, y textos de Adriana Meneses para el catálogo.

Presentada por Ascaso Galley en colaboración con la Fundación Francisco Narváez, la exposición “NARVÁEZ The Sculptor” (NARVÁEZ El Escultor) ofrece la oportunidad de apreciar la obra de uno de los escultores más relevantes de Venezuela, a través de una muestra que exhibe tres de las etapas más importantes del artista, como son La Figurativa, Las Formas Nuevas y El Volumen, según explica María Edilia de Salas, curadora de este proyecto expositivo.

De acuerdo con María Edilia de Salas, en La Figurativa (1925-1950) Narváez desarrolla las escenas de recolección de frutas, paisajes impregnados de color y personajes con características mestizas. De esta etapa destaca su producción a escala monumental en Venezuela, representada en los proyectos urbanos: Plaza Parque Carabobo (1932), sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Plaza O’Leary (1945); así como también, su participación en París (1930-1931) en el “Salón de Artistas Franceses”, El Grand Palais, en “El Salón de los Independientes“ con una pintura en óleo titulada “la escuela” y un retrato; y su participación en “La Feria Mundial de New York” en el año 1939 con cinco tallas en madera representando las riquezas naturales de su país, El Cacao, El Café, Las Frutas, Las Perlas y El Petróleo.

En la segunda etapa, Las Formas Nuevas (1950-1970), Francisco Narváez desdibuja los detalles, estilizado las formas, y entre los proyectos públicos en los que participó durante este periodo destaca el de la Ciudad Universitaria de Caracas, llamado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en donde realizó 13 obras monumentales; además de la obra monumental tallada en madera de 2.70 mts ubicada en la Basílica de Santuario de Nazaret en Israel.

En la última etapa, a la que la curadora denomina Volúmenes, el artista trabaja “piedra sobre piedra, grandes bloques abiertos o cerrados, desbastados y colocados unos encima de otros, apropiándose del espacio, juega mezclando diferentes materiales como el bronce y el cromo, igualmente experimenta con el arte de la multiplicación a través de la técnica de la serigrafía”. En este período Narváez realiza varias obras de carácter monumental para el Metro de Caracas, Boulevard del Cafetal y en la isla de Margarita; participa en diversas exposiciones internacionales; y se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez en Porlamar, Venezuela, donde dona alrededor de 59 piezas.

Para la curadora María Edilia de Salas, el recorrido nos lleva a una lectura integral en donde cada estación muestra cómo Narváez exploró con gran oficio planteamientos plásticos desde la figuración hasta la abstracción, en las diferentes técnicas, materiales y formatos; además de mostrar el proceso creativo, a través de su obra pictórica, mostrando de nuevo. las diversas técnicas y soportes, tales como el boceto, los óleos, estucos y serigrafías, mostrando igualmente la diversidad de formas de expresión. “La finalidad es que el espectador conozca la importancia del volumen en Narváez incluso en la pintura”

Por su parte, Adriana Meneses señala en los textos del catálogo de la muestra, que “Uno de los aspectos más importantes que podemos ver en esta gran retrospectiva que nos ofrece la Galería Ascaso en su nueva sede en Miami, es cómo Francisco Narváez desarrolla su producción con cada uno de los materiales que le son comunes: piedra, madera, bronce, y en cada uno de los medios que escogió para expresarse: pintura, escultura, dibujo. Como exhibición, no solo es una oportunidad única para disfrutar de toda su producción artística, sino un recorrido didáctico de uno de los grandes maestros de Venezuela, que tuvo la dicha de crear prácticamente durante toda su existencia”.

Nacido en Porlamar (Estado Nueva Esparta) en 1905 y fallecido en Caracas en 1982, Francisco Narváez desarrolló una amplia trayectoria artística a lo largo de más de cincuenta años, creando por primera vez en el país un lenguaje escultórico propio, asociado a las raíces nacionales, exaltando y valorando además la belleza de sus elementos étnicos. Realizó diversas obras para la Ciudad Universitaria de Caracas, así como también, la fuente de Parque Carabobo, la fuente “Las Toninas” ubicada en la Plaza O’Leary de El Silencio, la escultura ecuestre del general Rafael Urdaneta ubicada en la plaza La Candelaria, la escultura “Armonía de Volúmenes y Espacio” realizada para la C.A. Metro de Caracas, entre otras. Exhibió su obra en numerosas exposiciones colectivas e individuales en Venezuela, Estados Unidos, España, Italia y Francia, entre otros países.

Cabe destacar que, en el estado de la Florida, en San Agustine, se encuentra la obra Busto de José Maria Vargas, de Francisco Narváez, en Los Jardines de la Escuela de Madera más antigua de los Estados Unidos, en la calle Saint George, específicamente en The Grove of Educators of the Americas, la cual fue donada por el Gobierno de Venezuela en 1948.

La exposición retrospectiva “NARVÁEZ The Sculptor” se estará presentando desde el 02 de diciembre de 2021 hasta el 29 de enero de 2022, en Ascaso Gallery, 1325 NE 1st Ave. Miami, Florida, Estados Unidos. Telf. +1 (305) 5719410