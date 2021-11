(28 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El doloroso tema de la diáspora venezolana se convirtió en el menú de un foro organizado por los diputados del partido VOX español, en el que pudimos expresar nuestras opiniones diferentes voceros relacionados, directa e indirectamente, con esas penurias. Gracias a la eficiente coordinación del editor Miguel Enrique Otero, fue posible articular una agenda en la que se contemplaba hablar de las violaciones de los derechos humanos cometidos en un país como Venezuela en donde han sido ejecutados, por la vía extrajudicial, mas de 18 mil personas, así como de la detención arbitraria de otros 15 mil seres humanos, mientras igualmente se relataba, con detalles, las torturas y asesinatos llevados adelantes por el cruel régimen venezolano, tanto en la fase de Hugo Chávez, como ahora en este ciclo que encabeza el no menos sanguinario Nicolás Maduro.

Escrito por: Antonio Ledezma

Fue un día completo dando a entender lo que aún es desconocido por algunos sectores de Europa, que no se atreven a dar el paso definitivo para caracterizar ese régimen opresor madurista, como lo que es: una tiranía arbitraria. Por eso la significación y alcance de poder contar con expositores como la del Dr. Israel Cañizales, padre del joven violinista Armando Cañizales, integrante del Sistema de Orquesta Sinfónica, que fue asesinado el día 3 de mayo de 2017. Israel, no ha parado de reclamar justicia, eso es lo que pide, consciente de que “no volverá a ver otra vez a su hijo como aquel día de su graduación, en que lo ayudaba a acicalarse para que luciera con el mayor esplendor en su acto de grado”. No menos impactante fue la relación que expuso en el auditorio del Congreso de España, el líder de la Operación Libertad, Lorent Saleh, que después de ser secuestrado en territorio colombiano, termino sepultado en uno de los calabozos de La Tumba, cuyas condiciones oprobiosas dio a conocer en este foro. No faltaron las historias de las reales torturas que bien ha documentado Tamara Suju y cuyos expedientes forman parte del legajo de pruebas que soportaran las investigaciones que afortunadamente se han iniciado en La Corte Penal Internacional.

El siniestro panorama que oscurece el presente y no deja de presentar como incierto el futuro de Cuba, no estuvo ausente de ese debate en el que puso un acento de solidaridad con nuestra causa, el diputado Iván Espinoza de Los Monteros, vocero del partido VOX en el Congreso de Diputados español. Para contarnos esas penurias tomo la palabra Zoe Valdés, escritora de La Habana que dejo conmovida a la audiencia presente en el recinto, y estoy seguro que la misma emoción fue experimentada por las miles de personas que siguieron el evento por las redes sociales. Otro calificado expositor fue el militar retirado venezolano Pedro Pedrosa, quien se refirió a los peligros implícitos en la agenda del Foro de Sao Paulo, “cuyos orígenes y razón de ser, están estrechamente relacionados con los despropósitos de Fidel Castro de colonizar al mayor número de países de nuestra región”.

Finalmente, el turno fue para el Dr. Humberto Calderón Berti, quien “reclamo la mayor voluntad de unidad autentica a todos los venezolanos, una unidad necesaria para salir de la tiranía, pero aún mas indispensable para poder reconstruir de sus cenizas a un país devastado, como el que nos están dejando después de 22 años de ostracismo”.

Por mi parte, me centré en justificar la aplicación de sanciones personalizadas a los responsables de ese saqueo espectacular, por lo grotesco, que ha tenido lugar en Venezuela, demostrando con pruebas ante la audiencia, que ni la catástrofe humanitaria, ni la crisis de los servicios públicos, y mucho menos el desplome de la economía nacional, es consecuencia de esas sanciones, como tratan de hacerlo ver los lobistas de Maduro. También explicamos, con los datos certeros que manejan otros compatriotas muy calificados como Tomas Páez y David Smolansky, que lo que se ve en todo el mundo es un deslave humano, sabiendo que ya somos mas de 6 millones de ciudadanos venezolanos los que peregrinamos por los diferentes continentes del mundo. Gente que se ve forzada a caminar mas de 4 mil kilómetros, lo que equivale a desplazarse a pie desde Madrid hasta Finlandia, o que mas de cien países del mundo tendrían menos población que esos seis millones de seres que huyen de la muerte segura que les depara por obra y gracia de un régimen genocida como el que padecemos en nuestro país.

En conclusión, esa tragedia no parará sino sale Maduro del poder, con el cese de la usurpación de los poderes que invade, se inaugurará un ciclo de esperanzas para todos los venezolanos.