(28 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La culpa es de los militares, un decir cansón, de los venezolanos, buscando culpables, por supuesto es mejor decir, que aquí cayo que decir aquí murió. La comodidad e irresponsabilidad de los venezolanos llega al colmo. La Cartilla de Fidel, nos dice como formar un socialista, desde la niñez, hasta los 30 años que pasa a ser un líder comunista, uno era, haga bastantes elecciones, manténgalos ocupados en eso y así ha sido, en Cuba vota la Asamblea y de 100 personas ganan 110. ¿Milagro? Creo que no tenemos remedio, a pesar de tener un espejo claro en los 62 años de Cuba, la caída de Lenin, el desmembramiento de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, dando paso al Foro de Sao Paulo.

Escrito por: Carlos Méndez Martínez

Ahora algunos vienen a despertar y a darse cuenta que el fulano socialismo no ha servido nunca para nada, es sinónimo de mala calidad de vida, crimines, torturas, corrupción, narco tráfico, mentiras, hambre, deshonestidad, para el pueblo, pero no para sus dirigentes, parece que todos buscan ser dirigentes, como que es más fácil, ya ese cupo está completo, confórmese con la cajita de CLAP podrida, que por lo visto, no son un espejo maléfico para esa minoría que va increcendo y votando, con la trampa anunciada con anterioridad, lo mejor es cuando ya tenemos el agua al cuello, que venimos a despertar, ya es tarde.

Ha mermado la población por asesinados o auto exilios, atemorizados y actores de la Diáspora, como salida victoriosa, que pena, no había que ser brujo como Fidel, Raúl Castro, Díaz Canel. Quien llamo antes de subir los miembros del Consejo Electoral, a indagar el resultado de la elección y una hora antes ya había llamado Canel a Maduro, felicitándole, por haber ganado la elección, tirándosela de que él no sabía nada y por publicidad para los otros países. Los resultados eran bastantes claros, ya se sabía, como siempre, la perdida anunciada, Analistas y medios de comunicación social, daban alguna instrucción de que esto iba a pasar, pero vivimos entre la nebulosa, y el interés dañino, salimos a votar he allí los resultados, que venados somos. Así se consigue legitimar un gobierno dictatorial, narco terrorista y cuba nos siguen “”Chupando”” mientras los dejemos y se sigue informando por nuestro Cable submarino, que les puso Chávez, mientras tanto continuara, la matanza de un pueblo ignaro del demonio, que siempre nos tendrá en sus manos, por culpa solo de los Venezolanos.

Ciertamente nos emocionamos con las declaraciones del secretario de la OEA, Luis Almagro, en contra del dictador Maduro y su Partido, la visita y su toma de decisión del Fiscal Karim Kham, del CPI, poniendo en tela de juicio el comportamiento y la apertura de una investigación al gobierno de Maduro, luego la Unión Europea envía funcionarios como testigos de las elecciones, y declara su funcionaria las irregularidades de la votación y comportamiento ilegal e irregular del Gobierno de Maduro, los EE.UU, declara su secretario de gobierno, ante los medios de Comunicación, exponiendo la acción irregular y la trampa electoral, sin embargo llegan a posteriori unos funcionarios de la U. E. enviados por el jefe de Relaciones exteriores Josep Borrell (Comunista) a tomarse unas fotos de estos, al lado de un busto del dictador Hugo Chávez y entonces ¿qué hacemos? A quien nos quejamos, a la ONU, al TIAR, a la OTAN, al Grupo de Lima, o a alguien más, creo que mejor es a Dios.