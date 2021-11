Columna Caiga Quien Caiga

Denuncias, propuestas y resultados

Todavía es muy pronto para hacer un análisis profundo de lo sucedido el pasado #21N.

Empecemos por definir los hechos:

Una apariencia de elección. Con más o menos, elementos que la hacen posible asumir la denominación de sufragio. Jurídicamente puede considerarse así. Políticamente también. En el terreno de lo práctico, la gente votó, no eligió.

Las condiciones no fueron las mejores. Tampoco nada distinto a lo que no hemos conocido en Venezuela, desde hace unos 20 años, incluida la situación del muerto en uno de los centros de votación.

Es evidente que en Venezuela, este y otros procesos, carecen de elementos mínimos e indispensables para que haya menos ruido en el proceso de decisión de elegir y votar. Es un problema cultural, que durante el proceso chavista, ha llegado a niveles superlativos.

Ningún político venezolano, ni el castrocomunista, ni el “mudero”, ni el más impoluto es ajeno a esos complejos que sufre el ser humano cuando detenta el poder.

Nuestra triple herencia española, india y negra, se impone. Somos jactanciosos, pantalleros, flojos y pretenciosos. Gobernando no somos distintos, con sus variables.

La actual clase política de remate ha extinguido las dos generaciones de liderazgos que le seguían y dudo que puedan sobrevivir a sus progenitores.

Criticamos a Nicolás, a Diosdado, a Rodríguez y un alto porcentaje de nuestros dirigentes se comportan similarmente. Uno de esos sobrevivientes, igual que Nico, también entrena a su hijo para sucederlo. Forman parte muchos familiares de los primeros anillos de contratistas y proveedores compitiendo con otros empresarios y políticos que andan en lo mismo. Es el mundo de la política, fascinante y estresante.

ABSTENCIÓN O DIVISIÓN O QUÉ

Revisando números e historias, concluyó que la abstención fue el efecto. No la causa. Cuesta entenderlo para muchos. En cifras no fue muy distinta a la tradicional para este tipo de eventos ubicada entre 50 y 55%. Llegó a un poco más del 60%, con la ayuda de la “mano negra” de un CNE chavista y la no valoración de unos seis millones de migrantes, que ya no vivimos en el país, ni nadie mostró interés por lograr nuestra votación. Esto debe valorarse en una probable participación en la cita del 2024.

Desde 1998, nunca la oposición ha logrado la unidad. La afectiva, que es la necesaria.

La MUD, G4 se queja de los que llamaron a la abstención y esa premisa es falsa. Nadie, absolutamente nadie, domina esa masa que culturalmente tiene muchos años escuchando de sus líderes la recomendación de NO VOTAR: 2017, 2018, 2019 y 2020. Hoy se quejan de la cultura que han logrado cimentar. Ni María Corina, ni Ledezma, ni ninguno de esos partidos tiene la capacidad ni la maquinaria para creerse dueños de las cifras de abstención.

Hoy el problema no es de división. El que en Lara votó por el desabrido Luis Florido, no lo haría por el ex chavista Henri Falcón, por poner un ejemplo. Así que el problema no es de UNIDAD simplemente. No es sumar y multiplicar.

La matemática política nos obliga a entender su utilidad lógica. Por eso se suele decir mucho que en política dos más dos, no son necesariamente cuatro.

El resultado obliga a lo que nunca se ha hecho: Un análisis serio y en consulta de todos los factores opositores. Definir los roles. Resolver o sincerar las diferencias. Tensiones sí, fricciones son intolerables en el único propósito de salir del «castrocomunismo».

No es borrón y cuenta nueva. No. En ese encuentro debemos estar todos. Los políticos, los líderes, los principales dirigentes y los periodistas e influenciadores. Si yo creo que este o aquel, negocia, o es un agente disfrazado del chavismo, debo ir, llevar pruebas y argumentos y resolver.

Lo importante es llegar a Berlín. Hasta el Bunker. Obligar a rendirse al tirano o que como Hitler, vaya al suicidio (políticamente hablando).

Si primero llegan los rusos, o los Estados Unidos, se verá en el camino.

2024 requiere de un Plan de Invasión. Hagámoslo. Primero entrenemos, preparémonos. Tenemos dos años para recuperar la nación. En principio me parece perder tiempo en un referendo, que no ganaremos bajo estas circunstancias.

El retiro requiere conversaciones. Como en Vietnam. Unos negociaban en París y otros peleaban en Saigón. Estados Unidos no perdió, sabiamente evitar más muertos en un conflicto interminable ante un enemigo no convencional. México tiene ese papel. Debería serlo por lo menos. El interinato ya no contribuye en ese logro.

Maduro sobrepasó la narrativa originaría como dice el tuitero Walter Molina Galdi, “…adaptándose a su realidad actual; desplazó a los Chávez casi por completo; anuló a Diosdado; hizo huir a sus principales enemigos internos como Ramírez; e infiltró a la oposición quirúrgicamente. No era tan bruto como algunos sugerían”.

RECIBO DENUNCIA

Tengo todos los recaudos y pruebas que demuestran “el día 10/08/2021, por la ciudadana Claudia Virginia Molina Velazco, con C. I. Nº 22.147.392, la cual expone: El manejo indebido y fraudulento por parte de la Dirección Ejecutiva de Salud de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de los recursos económicos asignados, situación que afecta el normal funcionamiento de los centros de salud de la industria. El caso es que se realiza la cancelación de facturas por distintos servicios, de manera específica a lo que le podríamos llamar un “pool” de seis (6) empresas propiedad del Señor Wilding Jiménez, las cuales operan a nivel nacional, en clínicas de PDVSA, específicamente en el oriente del país en el Hospital San Tomé y en el occidente en el Hospital Coromoto de esta Ciudad de Maracaibo del Edo Zulia. Las contrataciones se realizan sin licitaciones, es decir a dedo, desde la ciudad de Caracas sede de la Dirección Ejecutivas de Salud, la cual asigna los contratos y la totalidad de los recursos en las siguientes empresas: Construcciones Gumar, Rif-J-30736967; J&G Investing C.A.Rif-J-402571739; Proinca Rif-J-40714480-4; Corporación Koolwid C.A. Rif- J-40874069-9; Cooperativa Nadior Rif-J-29897054-5 y Sermeinteca Rif-J-31345476-1. Las mismas reciben pagos sin facturación y a un alto sobreprecio en comparación a los del mercado.

Antes de seguir aportando elementos, esperamos que la Fiscalía y el propio gobierno, actúen e investiguen.

Caiga quien Caiga.

El país que tenemos: Desde hace mucho no hay papel para las imprentas de la prensa escrita. Mucho antes de las sanciones. Los únicos que pueden acceder a este beneficio, deben arrodillarse o hacerle el juego al régimen. La comisión a los efectos tiene una lista de los afortunados.

LA HIJA DE ALGUIEN y no de nadie. Esa es la abstención. Es hija natural. No porque no tenga padre, sino porque nadie puede asumir su aparición como autor.

SOBRE EL RESULTADO DEL ZULIA: El Pacto se dio. La conspiración Reverol-Arias-Caldera, funcionó. No incluyó a Jorge Rodríguez porque aunque tampoco quiere a Prieto, él hubiese preferido el triunfo de Casanova. Meritorio es reconocer que igual Rosales hubiese ganado. No había manera de evitarlo. El comando de Prieto nunca respondió al desastre de gestión y lo de «DESTRUCTOR» fue clave y sin respuesta del chavismo.

Esta es una muestra de la profunda división que existe del chavismo en el Zulia y en toda Venezuela.

La gente de Willy Casanova denomina a Omar “El submarino”.

El pacto contó con el visto bueno de Manuel Rosales, a todas luces negado por él, quien puede me lo puede jurar de rodillas ante la Virgen y no le creeré.

Es absolutamente imposible que el “VOTOTUBO” funcionará en todo el corredor electoral de San Francisco, Maracaibo y no afectará a Mara. Por cierto desde la mañana perdía Luis Caldera, un auténtico dictador con 5 períodos en el poder. De repente entre gallos y medianoche aparece ganando.

Buena la lucha que sigue dando solitariamente el Dr. Alexis Palmar para defender la voluntad popular.

Aumenta el hedor, al ver que el municipio Mara es un desastre, no hay agua, no funciona ningún servicio público, inseguridad, persecución de este dictador que con “cara de pendejo” como buen “converso” es más radical que otros. Recuerden que Caldera fue adeco y se convirtió al chavismo y no hay peores fanáticos que esos. Es como cuando un cristiano asume el islam como religión verdadera.

Arias cobra venganza por lo que le hicieron en las primarias. El “gocho” usó un cuchillo de acero inoxidable y la herida mortal no boto sangre.

Omar Prieto quedó sin rumbo fijo. Willy Casanova podría ir a Corpozulia. Colmenares al Puerto y ¿Omar…?

¿Podrá Manuel Rosales asumir el liderazgo nacional? Si le cumple al Zulia sí. Se enfrentará a los mismos Amos del Valle…El triunfo obtenido es pequeño si se observa el mapa de Venezuela, pero es un logro al fin y al cabo.

Los presos políticos aún claman justicia.

Como lo anunciamos en esta columna, vienen nuevos actores para México. Gerardo Blyde ya no puede hablar por la oposición, ni stalin, menos Tomás. Otro debe ser el vocero. La recomposición es lógica.

ALCALDÍA DE MARACAIBO

Cosas curiosas. Juan Pablo Guanipa es el héroe del triunfo de Rafael Ramírez, aunque nunca hizo campaña ni camino con él. Mejor salió Daniel Ponne. Él varias veces me aseguró que había renunciado. No hizo campaña como candidato y salió electo. Suerte te de Dios…Lamentable lo de Marco Rivero. Si hay seriedad de parte de Rosales y de Ramírez, mínimo debería ser él, designado Director General. Simples palabras no bastan.

ABSTENCIÓN también fue una realidad en Maracaibo y como lo aseguramos llegó a más del 60% con todo y el maquillaje del régimen. ¿Dónde está la encuestadora que habló del 81% de participación?

Curioso que el gobierno nacional llenó de gasolina el estado. Todavía no hay escasez de combustible. ¿Casualidad?

Lo que nadie pensó es que los más afectados por este fenómeno fueron los Alcaldes chavistas. El “VOTOTUBO” salvó al chavismo en otras regiones, en el Zulia perdieron la mayoría de las alcaldías por él.

La interpretación correcta no es que Manuel Rosales ganó. Perdió la gestión regional y nacional del chavismo y para ser más concretos: ELECTRICIDAD, GASOLINA, AGUA. Rosales sin embargo tiene el mérito de seguir siendo interlocutor del grueso de votantes mayores de 40 años, que hizo la diferencia.

Rosales tiene menos de tres meses para cumplir. Si cree que la gente se conformará con “bolsitas de comida, maticas y pinturita” no está entendiendo el mensaje. Tampoco las becas. Estudiar para qué, piensa la juventud, ¿ganar 3 o 4 dólares al mes?

El Zuliano quiere mucho, poquito y nada. Lo más fácil era ganar. Lo más difícil es cumplir y deseamos que pueda hacerlo.

A diferencia de otros y de otras, que hablaban muy mal de Rosales y ahora son voces oficiales o eluden escribir sobre sus errores (respeto sus razones), nosotros seguiremos CAIGA QUIEN CAIGA SIN CENSURA. El que lo haga bien se lo diremos. Y el que lo haga mal también se lo diremos.

A los perdedores: En política no hay muertos y el autobús pasa varias veces, el asunto es que no avisa cuando lo hará.

Me asombra esos analistas que resaltan como una hazaña que el chavismo sacó menos votos esta vez. El problema es que dirigió mejor sus juego. El dilema es que el 90% del país es opositor pero los que se subrogan su representación, no llegan ni cerca. La oposición en este país debió sacar millones a la calle a sufragar. No puede. Perdió ese poder. ¿Por qué? Respuesta sencilla: Llegó la hora de hacer realidad una palabra que se utiliza desde los años 60: CAMBIÓ y no meramente semántico.

Un país destruido como el nuestro, con hambre, injusticias y presos políticos, persecuciones, corrupción y que haya tres millones de personas que le crean a los rojos, habla de una realidad a la que seguimos dirigiéndonos: Castro comunismo cubano.

APOYO la propuesta de María Corina, similar a la realizada hace tiempo por mi amigo Carlos Alaimo y también Carlos Ocariz en mayo de este año. No importa igual creo que ese es el camino. Eso sí, el que pierda, incluidos los radicales, deben someterse y jugar de frente con lo que se apruebe.

LO DE PABLO MONTERO y su cantó a Nicolás, refleja la enorme cantidad de dinero que maneja la dictadura. Las consecuencias para el mexicano, sabíamos que no se harían esperar.

La MUD-G4 está en cuidados intensivos. Tercera en muchas regiones como Táchira, Aragua, Miranda, Caracas, Anzoátegui, Nueva Esparta, etc.

CARACAS

Como lo dijimos, fue un error tremendo la candidatura de Tomás Guanipa. Y ahora ¿Para dónde irá? Lo más probable es que asuma la dirección general de la Alcaldía de Maracaibo. Ecarrí debe seguir luchando como opción.

MIRANDA

Fuerza Vecinal sigue los pasos del desaparecido CONVERGENCIA. La abstención más fuerte fue en los municipios donde residen los alcaldes que repiten. Es una buena evaluación para corregir.

MONAGAS

Mientras siga habiendo gente que utilice la política para vivir de ella, y no como instrumento de cambio y de servicio a los demás, seguiremos teniendo resultados electorales como los de este domingo 21,como dice el dicho mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro. Se pudo ganar las mayoría de las alcaldías, incluso la gobernación, y digo se pudo ganar con un trabajo previo, el candidato viene de ser Diputado nacional y en 5 años no le hizo oposición al gobierno regional, así como tampoco se dedicó a reconstruir a la oposición en el estado, sino que creció como el repollo, para adentro. Su objetivo era ser candidato, y allí están los resultados. El candidato a la alcaldía montó un escenario, no tiene ningún liderazgo en Maturín, dedicando algunos a disfrutar sus 5 minutos de gloria como lo hacía el emperador Romano Nerón. Lo último que está saliendo a la luz pública, la jugada que hicieron dos encumbrados damas de la MUD, con la tarjeta de MinUnidad, que inscribieron de primero al candidato de la MUD y luego le quitan el apoyo y se lo dan a una persona desconocida que saca 15210 votos, y a esta altura nadie sabe quién fue. Mejor dicho si saben quien hizo esa jugada y no la desenmascararon. Total son caimanes del mismo pozo, citemos otro caso en el municipio Cedeño el candidato de la MUD le faltaron pocos votos, la diferencia la obtuvo un candidato de un partido nacional que forma parte de la coalición opositora con la MUD, esto seguramente está pasando mientras el líder de muchos siga siendo el señor Dólar.

CARABOBO

Como era de esperarse el fenómeno Lacava arrasó. Sus enemigos están en Miraflores pues el “vampiro”, aparece dentro de los posibles aspirantes a la Presidencia. Scarano hizo un buen esfuerzo. Faltó tiempo.

INTERINATO DE INTERNET

La ruta ahora para lo que queda de la oposición es el 2024. Ya se oyen candidatos. El gobierno de internet hace daño, además de presentarse muy contradictorio. Con 6 millones de venezolanos en el exterior, dispuestos a votar si se les permite, está claro el camino a seguir. Tener a Guaidó allí, impide que ese deseo se concrete. Hay que tener sangre fría y no dejar que los árboles te impidan ver el bosque.

Maduro pronto se reunirá con los electos de la oposición ¿Cómo lo van a llamar: Presidente o Dictador? De eso depende el futuro, entre ser meramente un pagador de nóminas o poder realizar una gestión.

Sígueme en twitter e instagram como @Angelmonagas.