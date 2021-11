(27 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Stephen Sondheim, el compositor que reformó el teatro musical estadounidense en la segunda mitad del siglo XX con sus letras inteligentes y rimadas intrincadamente, su uso de melodías evocadoras y su disposición para abordar temas inusuales, falleció a sus 91 años de acuerdo a publicación de AP.

La muerte de Sondheim fue anunciada por Rick Miramontez, presidente de DKC / O & M. El abogado de Sondheim en Texas, Rick Pappas, dijo a The New York Times que el compositor murió el viernes en su casa en Roxbury, Connecticut. Sondheim influyó en varias generaciones de compositores de teatro, particularmente con musicales emblemáticos como “Company”, “Follies” y “Sweeney Todd”, que se consideran entre sus mejores trabajos. Su balada más famosa, “Send in the Clowns”, ha sido grabada cientos de veces, incluso por Frank Sinatra y Judy Collins.

El artista se negó a repetirse, encontrando inspiración para sus espectáculos en temas tan diversos como una película de Ingmar Bergman (“A Little Night Music”), la apertura de Japón a Occidente (“Pacific Overtures”), el pintor francés Georges Seurat (“ Sunday in the Park With George ”), los cuentos de hadas de Grimm (“ Into the Woods ”) e incluso los asesinos de presidentes estadounidenses (“ Assassins ”), entre otros.

Los tributos rápidamente inundaron las redes sociales cuando artistas y escritores saludaron a un gigante del teatro. “Estaremos cantando tus canciones para siempre”, escribió Lea Salonga. Aaron Tveit escribió: “Somos muy afortunados de tener lo que le has dado al mundo”.

“El teatro ha perdido a uno de sus más grandes genios y el mundo ha perdido a uno de sus más grandes y originales escritores. Lamentablemente, ahora hay un gigante en el cielo ”, escribió el productor Cameron Mackintosh en homenaje. El supervisor musical, arreglista y orquestador Alex Lacamoire tuiteó: “Para aquellos de nosotros que amamos el nuevo teatro musical: vivimos en un mundo que construyó Sondheim”.

Seis de los musicales de Sondheim ganaron premios Tony a la mejor banda sonora, y también recibió un premio Pulitzer (“Sunday in the Park”), un premio de la Academia (por la canción “Sooner or Later” de la película “Dick Tracy”), cinco Olivier Premios y Medalla de Honor Presidencial. En 2008, recibió un premio Tony por su trayectoria.

La música y las letras de Sondheim le daban a sus programas un toque oscuro y dramático, mientras que antes de él, el tono dominante de los musicales era espumoso y cómico. A veces fue criticado como compositor de canciones inhummable, una insignia que no molestaba a Sondheim. Frank Sinatra, que tuvo un éxito con “Send in the Clowns” de Sondheim, se quejó una vez: “Podría hacerme mucho más feliz si escribiera más canciones para cantantes de salón como yo”.