(26 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Reddit, siendo Reddit, ha elaborado una breve lista de cosas que realmente no deberías buscar en Google.

En su mayoría son cosas que son un poco desagradables, algunas de las cuales filtramos porque son demasiado NSFW (Not Safe for Work – Inapropiadas para el trabajo), destacó The Independent.

1. Fournier

El apodo del jugador del Orlando Magic de la NBA, Evan Fournier, es “Never Google”, y hay una razón.

Su apellido, que es una antigua palabra francesa para “Boulanger” (o “panadero”), es también el nombre de un tipo de gangrena que afecta los genitales.

Has sido advertido.

2. Krokodil

El nombre de calle para la desomorfina, un derivado de la morfina con poderosos efectos opioides, que se ha utilizado como sustituto de la heroína en Rusia y Ucrania.

Los efectos secundarios de la droga que a menudo se produce ilegalmente incluyen sustancias tóxicas que pueden “cocinar” la piel o causar una infección en la peil a gran escala o daño en el área inyectada. Se le conoce como una droga carnívora.

3. Tu comida favorita

Solo te dará hambre. Mira, no todos se trata de cosas carnívoras y eso.

4. Mouth larva (miasis oral en español)

Un Redditor estaba buscando “moth larva” (larva de polilla) y en su lugar se encontró con esta bestia.

Podemos confirmarlo, es exactamente lo que esperarías y no deberías ir allí.

5. Google

¿No has escuchado ese dato 100% cierto sobre el bucle infinito y el fin del mundo?

Además, es probable que tu campo de URL también sea una barra de búsqueda; ahórrate algo de tiempo y busca lo que estás tratando de averiguar (si no es así, cambia tu motor de búsqueda predeterminado por uno que desees).

6. Cálculo dental

No es un problema matemático realmente difícil.

Es placa endurecida en los dientes, un gran trozo de ella. Por lo general, un dentista tiene que cortarlo. No es tan bonito.

7. Tu dirección de correo electrónico

Puede ser esclarecedor ver a qué estás vinculado en línea y, a veces, aterrador.

Los usuarios de Reddit reportan cuentas vendidas, spam, fugas de contraseñas, todo el paquete; de hecho, probablemente sea más seguro buscar para asegurarte, incluso si no te gusta lo que encuentras.

Una herramienta recomendada para averiguar si te has visto involucrado en una violación de datos es haveibeenpwned.com, que puede informarte.

8. Ictiosis arlequín

Es una enfermedad genética grave en la que, al nacer, la piel de un niño está recubierta por gruesas placas blancas de piel, separadas por profundas grietas.

Esto tiene muchas complicaciones: debido a que hay grietas en la piel, los recién nacidos son más susceptibles a las infecciones y se requiere un cuidado constante para proteger e hidratar la piel.

La enfermedad solía considerarse fatal, pero en 2011 los Archivos de Dermatología concluyeron:

La ictiosis arlequín debería ser considerada como una enfermedad crónica severa que no es siempre fatal. A través de la mejora del cuidado neonatal y probablemente con el uso temprano de retinoides orales, el número de sobrevivientes ha incrementado.

9. Tus síntomas

Si crees que estás gravemente enfermo, debes consultar a un médico.