(26 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus provocó un escalofrío en gran parte del mundo el viernes, ya que las naciones se apresuraron a detener los viajes aéreos, los mercados cayeron drásticamente y los científicos celebraron reuniones de emergencia para sopesar los riesgos exactos, que eran en gran parte desconocidos.

Los expertos médicos, incluida la Organización Mundial de la Salud, advirtieron contra cualquier reacción exagerada antes de que se entendiera mejor la variante que se originó en el sur de África. Pero un mundo nervioso temía lo peor casi dos años después de que surgiera el COVID-19 y desencadenara una pandemia que ha matado a más de 5 millones de personas en todo el mundo.

El secretario de Salud británico, Sajid Javid, dijo a los legisladores que la variante más nueva puede ser más transmisible que la variante delta y hacer que las vacunas sean menos efectivas. “Debemos actuar con rapidez y lo antes posible”, dijo Javid según AP.

No hubo indicios inmediatos de que la variante cause una enfermedad más grave. Al igual que con otras variantes, algunas personas infectadas no muestran síntomas, dijeron expertos sudafricanos. Aunque algunos de los cambios genéticos parecen preocupantes, no estaba claro si la nueva variante representaría una amenaza significativa para la salud pública. Algunas variantes anteriores, como la variante beta, inicialmente preocuparon a los científicos, pero no se extendieron mucho.

Algunas naciones tomaron medidas para detener los viajes aéreos desde el sur de África y las acciones se desplomaron en Asia, Europa y Estados Unidos. El Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 1,000 puntos. El índice S&P 500 bajó un 2,3%, camino de su peor día desde febrero. El precio del petróleo se desplomó casi un 12%.

“Lo último que necesitamos es traer una nueva variante que causará aún más problemas”, dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, en medio de un aumento masivo de casos en los 27 países de la Unión Europea , que recomendó la prohibición de vuelos desde el sur de África. naciones. La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, dijo que los vuelos “deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión clara del peligro que representa esta nueva variante, y los viajeros que regresan de esta región deben respetar las estrictas normas de cuarentena”.