(24 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El 11 de agosto de 2021, mi colega el Dr. José Manuel Pinto Monteiro y yo presentamos una petición ante la Comisión Africana por la detención ilegal de Alex Saab, en contra de la sentencia del Tribunal de la CEDEAO dictada el 15 de marzo de 2021, que había ordenado su liberación y anulado el procedimiento de extradición. También impugnamos las condiciones deshumanizadoras en las que Alex Saab estaba detenido en Cabo Verde. Nuestra solicitud de medidas provisionales fue considerada y concedida por la Comisión Africana el 13 de octubre de 2021. Lamentablemente, como todo el mundo sabe, si alguna vez hubo un caso que ilustrara el viejo dicho de cerrar la puerta del establo después de que el caballo se haya ido, ¡es este! Alex Saab fue secuestrado por Estados Unidos el 16 de octubre desde la isla de Sal hasta Miami En una extraordinaria “coincidencia”, el 13 de octubre el Tribunal Constitucional de Cabo Verde (“el Tribunal Constitucional”) firmó apresuradamente un certificado autorizando la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Mi colega el Dr. Pinto y muchos de sus respetados colegas tienen muy claro que el Tribunal Constitucional no tenía autoridad legal para firmar dicha certificación. Ese era el papel del Tribunal de Apelaciones de Barlavento (“TRB”), pero más adelante se hablará de ello. La acción del Tribunal Constitucional fue seguida el 14 de octubre por una carta urgente del Ministro de Justicia al Embajador de Estados Unidos en Cabo Verde pidiéndole que hiciera todos los arreglos necesarios para llevar a Alex Saab a Estados Unidos. El sábado 16 de octubre, un avión del Departamento de Justicia llegó a la isla de Sal y, sin ninguna notificación al equipo de la defensa, Alex Saab fue llevado a la fuerza por paramilitares y entregado a funcionarios estadounidenses.

¿Por qué tanta prisa? En primer lugar, debemos recordar que a lo largo de los 491 días de detención de Alex Saab en Cabo Verde, el gobierno adquirió notoriedad como una nación que estaba dispuesta a firmar acuerdos internacionales, pero que mostraba una clara reticencia cuando se trataba de hacer cumplir las decisiones tomadas en su contra por esos mismos organismos. El 15 de marzo y el 24 de junio, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO dictaminó que la detención de Alex Saab era ilegal, que se le pusiera en libertad inmediatamente y que se pusiera fin al proceso de extradición contra él. Cabo Verde se negó a acatar la sentencia alegando razones espurias de por qué las decisiones vinculantes del Tribunal no le eran vinculantes. Los días 8 y 16 de junio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al dictar medidas cautelares a favor de Alex Saab, ordenó a Cabo Verde que cesara cualquier proceso de extradición hasta que el CDH hubiera completado una investigación sobre el fondo de las denuncias de tortura de Alex Saab y la denegación de su derecho a la salud dada su condición de enfermo de cáncer. Cabo Verde no solo no cumplió, sino que se negó incluso a acusar recibo de las comunicaciones. A esto le siguió una carta sin precedentes, con fecha de 19 de julio de 2021 (hecha pública el 15 de octubre), en la que cinco organismos de la ONU expresaban su alarma por la suerte de Alex Saab a manos de las autoridades caboverdianas. No es de extrañar, por supuesto, que Cabo Verde se negara a expresar su remordimiento o a cumplir. Por lo tanto, tres avisos y fuera sería más que suficiente para cualquier estado que se precie y que no sea un vasallo. Por lo tanto, cuando Cabo Verde se enteró de la decisión de la Comisión de conceder medidas provisionales el 13 de octubre y la humillación pública de un cuarto aviso hizo sonar la alarma en Praia. Cabo Verde y Estados Unidos entendieron plenamente que las medidas provisionales significaban que la Comisión podría tardar otro año en tomar una decisión definitiva sobre el fondo de la solicitud de Alex Saab.

Evidentemente, esto era algo que no convenía a la agenda política de Estados Unidos. Al forzar a Cabo Verde a actuar antes de ser “notificado oficialmente”, Estados Unidos pudo lograr su objetivo de llevar a Alex Saab a Miami por cualquier medio posible. La ilegalidad de la actuación del Tribunal Constitucional es evidente. El TRB es el órgano que debe certificar la extradición, pero, lo que es más importante, no podía firmar dicha certificación, ya que era plenamente consciente de que el proceso judicial de oposición a la extradición no había finalizado categóricamente. ¿Por qué? Porque el 29 de septiembre el Dr. Pinto había presentado una moción ante el TRB en la que afirmaba que el fiscal de Ginebra había puesto fin, a principios de 2021, a una investigación de tres años sobre las acusaciones de blanqueo de capitales contra Alex Saab al dictaminar que no había pruebas que respaldaran las acusaciones. Esta sentencia, junto con el pago de una indemnización, equivale a un veredicto de “no culpabilidad” según la legislación suiza. Como los fondos en cuestión eran los mismos que están en el meollo de las acusaciones de EE. UU. contra Alex Saab, la posición de la defensa era que Alex Saab no podía ser extraditado para afrontar un juicio por un asunto en el que ya había sido declarado no culpable. Se trata de un extraordinario error de cálculo por parte de Estados Unidos y sus cómplices.

Alex Saab y su equipo de la defensa no se van a olvidar de este asunto. Alex Saab y Venezuela han sufrido un daño importante. Adoptarán todas las medidas necesarias para reparar el daño que se les ha hecho. Además, la extralimitación judicial extraterritorial por motivos políticos de Estados Unidos es una forma de colonialismo del siglo XXI. África debe despertar a esta realidad. África y los africanos se merecen algo mejor y la única manera de conseguir realmente la independencia de pensamiento y la independencia de las instituciones es mediante nuestros propios esfuerzos y no mediante los clichés de lobos disfrazados de ovejas.

FEMI FALANA.