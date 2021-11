(24 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Este próximo 26 de noviembre es el Día de Acción de Gracias y los estadounidenses intentando recuperar las tradiciones que quedaron ausentes el año pasado debido a la pandemia cargarán sus autos o subirán a los aviones para reunirse nuevamente con amigos y familiares.

AP detalla que se espera que el número de viajeros aéreos esta semana se acerque o incluso supere los niveles pre pandémicos, y el club de automóviles AAA predice que 48,3 millones de personas viajarán al menos 50 millas desde su hogar durante el período de vacaciones, un aumento de casi 4 millones con respecto al año pasado. a pesar de los precios de la gasolina considerablemente más altos.

Muchos se sienten envalentonados por el hecho de que casi 200 millones de estadounidenses están ahora completamente vacunados. Pero también significa dejar de lado las preocupaciones sobre el resurgimiento del virus en un momento en que Estados Unidos tiene un promedio de casi 100.000 nuevas infecciones por día y los hospitales de Michigan, Minnesota, Colorado y Arizona están experimentando un aumento alarmante de pacientes.

El promedio diario de siete días de nuevos casos reportados aumentó casi un 30% en las últimas dos semanas hasta el martes, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Dicen que las personas no vacunadas no deben viajar, aunque no está claro si esa recomendación está teniendo algún efecto.

Más de 2,2 millones de viajeros pasaron por los puntos de control del aeropuerto el pasado viernes 19 de noviembre, el día más ocupado desde que la pandemia devastó los viajes a principios del año pasado. De viernes a lunes, la cantidad de personas que vuelan en los EE. UU. Fue más del doble en los mismos días del año pasado y solo un 8% menos que los mismos días en 2019.

En el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, Peter Titus, un ingeniero del laboratorio de física del plasma de la Universidad de Princeton, se dirigía a visitar a su familia extendida en Canadá con su esposa y su hijo adulto. Llevaba una carpeta con impresiones de sus tarjetas de vacunación y pruebas negativas de COVID-19 necesarias para volar a Canadá. Su hijo, Christian Titus, que trabaja como actor de doblaje, dice que ha pasado gran parte de la pandemia adentro, pero está dispuesto a arriesgarse a volar en un avión lleno de gente porque extraña estar cerca de su familia. Recibió una inyección de refuerzo para aumentar su protección.