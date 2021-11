(24 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El mundo del boxeo tiene grandes ídolos, Floyd Mayweather Jr. y Julio César Chávez, son dos de los más grandes —cada uno en su época claro está—. Por eso cuando en una convención CMB realizada en la Ciudad de México, Julio César Chávez retó a una pelea de exhibición a Floyd Mayweather Jr., el mundo del boxeo se paralizó. Sin embargo, “Money” se encargó de despertar a todos los fans del sueño al declarar que no pelearía con Chávez.

Profunda admiración

Cuando se le preguntó a Mayweather por la posibilidad de que el combate entre ambos se llevará a cabo, lo primero que hizo el pugilista estadounidense fue declarar su admiración por Julio César Chávez. “Él es una leyenda, me quito el sombrero ante él. Él pudo vencer a mi tío dos veces. Tipos como Julio César Chávez, Roberto Durán, Larry Holmes, fueron los que abrieron la puerta y allanaron el camino para que yo estuviera donde estoy”, comentó Mayweather Jr.

A lo largo de su carrera como boxeador Julio César Chávez, también conocido como el “gran campeón de México”, tuvo un impresionante récord de 107 victorias (86 de estas por la vía del nocaut), 6 derrotas y 2 empates; obteniendo títulos mundiales en tres diferentes divisiones de peso: Superpluma, Ligero, y Superligero.

Quizás esa misma admiración fue la que hizo a Mayweather Jr. no querer enfrentar al “César del boxeo”, ya que tal y como declaró, su victoria mancharía el legado del mexicano. “Yo no lo haría. No lo haría porque eso mancharía tanto su legado como mi legado”, expresó Floyd.

Rechazo absoluto

De acuerdo a las declaraciones de Money, subirse al ring contra el mexicano sería un error bajo cualquier contexto, porque esto podría llegar a perjudicar la reputación bien ganada por ambas leyendas. Mayweather señaló que Julio César se pasó de “bravucón” y que para él sería muy sencillo vencerlo

“(Chávez) decía que quería una exhibición y yo le dije que podía pelear con una sola mano para hacerlo más parejo. Él estaba de bravucón, pero en tono de broma, pero solo fueron palabras basura. Yo no lo haría”, apuntó Money según Meridiano.

Un apodo bien ganado

Desde su salida del ring en 2017, Mayweather se ha mantenido muy relacionado al mundo del boxeo y posicionándose como uno de los referentes mediáticos más importantes de la industria pugilística. Tanto así que se ha dado oportunidades para regresar al ring, aunque siempre en modalidad de exhibición.

El 6 de junio de este año, Floyd se colocó los guantes por última vez (por ahora), para enfrentar al Youtuber Logan Paul, un combate que le dejó algunos millones más en su cuenta bancaria sin necesidad de esforzarse.

“Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, se propone tengo que hacerlo” señaló Floyd días previos a la pelea de exhibición.

De acuerdo a diversos reportes y especulaciones, Mayweather recaudó para su causa un aproximado de 100 millones de dólares en una pelea que sobrellevó sin muchas complicaciones contra un rival que contaba únicamente con poderío físico y nada de la experiencia que “Money” acumuló durante años.