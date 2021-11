(24 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La fundadora del movimiento Vente Venezuela y exdiputada ante la Asamblea Nacional 2011-2016, María Corina Machado, propuso realizar una elección nacional para escoger al nuevo liderazgo de oposición en Venezuela, pues a su juicio, las elecciones del domingo no solo fueron una farsa, sino que de ellas no emergieron líderes legítimos.

“Esta es mi propuesta: convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad. Hagamos una gesta épica, sin CNE tramposo, sin militares. Una elección popular de verdad. Hagamos una gran elección popular no para elegir un presidente sino para elegir el liderazgo que queremos los venezolanos en este momento”, dijo.

En un video de cinco minutos difundido a través de sus redes sociales este miércoles, la dirigente puso las condiciones de ese nuevo liderazgo: “Que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Una dirección política que tenga un solo objetivo: coordinar las fuerzas de los venezolanos y de los aliados internacionales para lograr derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela”.

Aunque su propuesta no se aleja de los llamados a reorganizar, reinstitucionalizar y relanzar a la oposición que han hecho en las últimas horas dirigentes como Juan Guaidó y Henrique Capriles, María Corina Machado volvió a aplicar la estrategia que ha caracterizado a su partido desde su aparición: buscar diferenciarse y distanciarse del resto.

De hecho, en su mensaje cargó directamente contra el G4 y los partidos y alianzas más recientes, y dijo que todos recibieron “migajas” de Miraflores, que han decepcionado a los venezolanos una y otra vez y que no merecen conducir a la oposición.

“Maduro pretende crear una nueva oposición cohabitadora, porque la que tenía ya no le sirve. Pero no van a poder tapar la realidad: El 21 de noviembre el pueblo de Venezuela revocó a Maduro, a su régimen y a esa falsa oposición. Algunos jefes de la derrota están jactándose porque llegaron de segundos o de terceros, felices por esas migajas de plata o de fama efímera que recibieron a cambio de una gran decepción de los venezolanos”, señaló, de acuerdo a Crónica Uno.

Machado asegura que la abstención registrada el domingo en las elecciones regionales y municipales expresa el descontento de la mayoría de los venezolanos no solo contra el gobierno de Nicolás Maduro sino contra la oposición, tanto la que representa el G4 como las nuevas coaliciones y partidos que participaron en esa contienda.

Aunque el Consejo Nacional Electoral dijo en su segundo boletín que la abstención nacional fue de 57,74% (con el 99 % de las actas procesadas), Machado asegura que el porcentaje de venezolanos inscritos en el Registro Electoral que no votaron el domingo fue de 70 %. No aclara cómo obtuvo ese porcentaje, no se refiere a la abstención estructural en Venezuela que ronda el 20 %, ni menciona qué parte de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral y habilitados para votar migraron del país.

“Mas de 70% del pueblo hablamos y hablamos duro. Repudiamos una gran farsa que busca lavarle la cara a un régimen criminal que tiene una investigación abierta en la CPI por crímenes de lesa humanidad. Ese mas de 70% que no participó, porque aquí nadie se cree ni las cifras de participación ni los resultados de las adjudicaciones del régimen, no lo hicimos por indiferencia o porque no nos guste votar. Todo lo contrario fue un acto de conciencia y coraje cívico”, indicó.