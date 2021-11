(24 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Karim Benzema ya conoce el veredicto del juicio por el caso sextape. El tribunal de Versalles le ha declarado culpable de complicidad en el intento de chantaje a su excompañero Mathieu Valbuena: un año de prisión condicional, que tendrá que cumplir en caso de reincidencia, y una multa de 75.000 euros. El tribunal dictaminó que Benzema no se dio cuenta del carácter criminal de sus actos y el jugador del Real Madrid no entrará en prisión. La decisión del Tribunal de Versalles llega pocas horas antes de que el jugador dispute en Tiraspol (Moldavia) el decisivo encuentro de la Liga de Campeones contra el Sheriff y también a cinco días de que se conozca el ganador del Balón de Oro, para el que es uno de los favoritos. La defensa de Benzema apelará, reseña EFE.

El “caso Valbuena”, en el que el madridista intervino en 2015 a petición de un amigo de infancia, a su vez contactado por los presuntos chantajistas que tenían un vídeo de contenido sexual del entonces jugador del Lyon, aparece como una mácula en el extraordinario momento que atraviesa el delantero. Convertido en una pieza clave en el Madrid, Benzema recuperó hace unos meses su puesto en la selección francesa, de la que precisamente este escándalo le apartó durante un lustro. Su excepcional estado de forma le ha llevado también a recobrar un puesto decisivo en el esquema de Didier Deschamps, por lo que todo lo deportivo sonríe al jugador.

La sentencia no enturbiará la reconciliación entre Benzema y la fedeación francesa ya que su presidente, Noël Le Graët, aseguró que su continuidad en la selección no dependería del veredicto y que la última palabra la tendrá Deschamps. Horas después del veredicto, insistió en su discurso: “Sigue siendo seleccionable. Incluso si no apela, para mí no cambia nada”. Tampoco afectará a la votación para el Balón de Oro, puesto que los periodistas que votan ese prestigioso premio que desde 1956 entrega la revista France Football emitieron ya sus sufragios hace semanas. Benzema fue el único de los cinco acusados que no se trasladó hasta Versalles, a las afueras de París, durante los tres días que duró el proceso, alegando sus compromisos deportivos.

Asímismo, el Tribunal de Versalles también se ha pronunciado respecto al resto de imputados en el “Sextape” hacia Mathieu Valbuena. Zenati, que era el único reincidente del caso, ha sido condenado a 15 meses de prisión, una pena que será modificada y una multa de 300.000€. Houass, por su parte, ha recibido 18 meses de prisión suspendida. Angot ha sido condenado a dos años de prisión y una pena que también será modificada y, Zouaoui, el amigo de Benzema utilizado en el chantaje hacia Valbuena, estará dos años y medio en la cárcel con una pena que no será modificable.

Los abogados de Benzema apelarán

La sentencia dictada por el Tribunal de Versalles, condenando a Benzema a un año de prisión condicional y a 75.000 € de multa, no ha pasado desapercibida para los abogados del delantero del Real Madrid, que han confirmado al salir de la audiencia que recurrirán el veredicto del Tribunal al considerar la pena absurda.

“Quedó claro por parte del Tribunal que Karim Benzema no estaba al corriente de las maniobras preliminares (…) Estamos bastante atónitos por la sentencia del Tribunal de Versalles. La apelación es necesaria porque Karim Benzema no tiene nada que ver con eso. Se reprocha a sí mismo lo que pasó. Será exonerado tras la apelación”, confirmaron los abogados de Benzema tras darse a conocer la sentencia del Tribunal.

“Valbuena está aliviado”

Al igual que los de Benzema, el abogado de Mathieu Valbuena, Didier Domat, ha reaccionado a la sentencia dictada por el Tribunal de Versalles y que ha culminado con una pena bajo suspensión al delantero del Real Madrid de un año y una multa que asciende a los 75.000 €. Domat ha confesado que su cliente está aliviado con la sentencia y se ha mostrado coherente con el veredicto de la máxima instancia judicial.