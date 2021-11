(23 de noviembre del 2021. El Venezolano).- En 2020, la pareja se dio a conocer a través de fotos tomadas por paparazzis, pero no era la manera en la que Tom o Zendaya pensaba revelar su relación.

Con el lanzamiento del tráiler oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland y Zendaya están en todos los medios. Por esta razón, el actor se convirtió en la estrella de portada de la más reciente edición de GQ en donde habló de esta nueva entrega del ‘Hombre Araña’ y donde tocó, por primera vez, el tema de su relación con su co-protagonista: “Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con el mundo entero”. Tom ha querido destacar lo difícil que es enamorarse en su vida privada cuando siempre tiene una cámara esperándote.

Holland, además, ha hecho énfasis en que esta relación no solo es de él y que mantenerla en privado ha sido una decisión de ambos: “No es una conversación que pueda tener sin ella. Sabes, la respeto demasiado para decir más… Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de qué es cuando estemos listos para hablar de ello juntos”, agregó según Tendencia.

Ambos actores han compartido una amistad desde la primera entrega de ‘Spider-Man’ con Marvel Studios y, aunque desde el inicio se escucharon rumores de romance, pero nunca fueron confirmados, hasta el año pasado con las fotos de ambos actores en el carro de Holland donde estos compartían un saludo con beso.