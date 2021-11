(23 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Glovo es un servicio de encomienda que se ha ganado la preferencia de los españoles, no sólo por su puntualidad sino por el carisma y acento de sus lanceros criollos…

Escrito por: Orlando Viera – Blanco

Si Glovo con ‘v’ de Venezuela. Una aplicación de servicios de entrega catalana. Resulta que el ejército de ciclistas de este proveedor está integrado por una gran mayoría de compatriotas. Si queremos sentir la buena vibra de lo que es nuestra diáspora, venga a España y contemplará en cada esquina un pelotón de bicis ataviadas de sus veloces jinetes de Caracas, Mérida o Valencia. Digno carácter de como un bregador[venezolano] puede terminar siendo gerente o propietario de un negocio al que alguna vez le prestó el servicio…

¡Buenos días, los panas están por llegar!

Glovo es un servicio de encomienda que se ha ganado la preferencia de los españoles, no sólo por su puntualidad sino por el carisma y acento de sus lanceros criollos… Mis hijas me ponen la tarea de esperar el despacho… Planto queja. Les digo que no se cómo darles seguimiento a esos pedidos-sic-

– “Papá no te preocupes, nosotros le hacemos “tracking”. ¡Tu baja, que el primero llega en 4 minutos!” […] ¿El primero? ¿Cuántos vienen? ¿Qué han pedido? Me habían dejado a solas con la angustia de esperar un ejército de desconocidos, sin saber qué, cómo y cuándo entregarán. Con exactitud suiza, llega el primero de primero de ellos en 4 minutos.

– Hola, soy Juan Carlos. ¿Eres Gabi? [¿Por qué me llama por el nombre de mi esposa?]

-No soy Gabi, soy Orlando…

– ¡Ah vale, vale!, me responde el ciclista ataviado de casco, coderas y pasamontañas, al tiempo que verifica su móvil.

– He traído su primer pedido señor. El resto estará aquí en 2 minutos y el otro en siete…De inmediato le pregunto:

– ¿Cómo así Ricardo, es que acaso no viene todo junto?…

–

me corrige amablemente. Noto algo familiar en su tono. -Mis compañeros traen el resto del encargo, me dice.