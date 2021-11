(22 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El presidente de la Comisión Delegada Legislativa de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, se pronunció tras las elecciones regionales y municipales de 2021. Recordó que fue un proceso desigual, con un Poder Electoral “tutelado” y llamó a respetar, tanto a los ciudadanos que decidieron participar como a quienes optaron por abstenerse.

“Un reconocimiento a los que decidieron participar y a los que no, es una lección clara de los ciudadanos ayer (domingo), de reivindicar la lucha por salir de esta tragedia, es un compromiso que nos debe encontrar unificados, corresponde a la comunidad internacional a acompañarnos», expresó en rueda de prensa.

Presionar un acuerdo

Instó a la dirigencia opositora a no caer en la tentación de solo repartir culpas por los resultados de este 21 de noviembre, reflexionar sobre el mensaje de la población y trabajar en unidad por la ruta para lograr el acuerdo de salvación nacional. Desestimó una vez más la propuesta de un referendo revocatorio e insistió en que la solución pasa por elecciones presidenciales libres.

“¿Ustedes vieron las ofertas de los líderes regionales en la campaña? Agua y luz como si estuviéramos en 1912, la gente no es pendeja y si la gente no es pendeja no podemo ir nosotros como pendejos a un proceso sin garantías, pasará lo que pasó ayer (domingo). En 2016 nos quitaron hasta la tarjeta. Buscamos mecanismos de acción para presionar un acuerdo”, advirtió según lo señalado por Efecto Cocuyo.

Pidió recordar los obstáculos que tuvo la oposición para lograr la convocatoria a un revocatorio en el primer período de Nicolás Maduro, que al final el Poder Electoral rechazó la iniciativa y que luego ello desató una oleada de persecución contra la oposición.

Destacó que lo que viene ahora es buscar el mecanismo para presionar ese acuerdo nacional, en coordinación con los países que reconocen a la Asamble de 2015 y al gobierno interino, alinear el clamor popular con ello y convocar a todos los factores de oposición, Henrique Capriles y María Corina Machado, incluidos.

No es momento de peleas

Consultado si también asumía la responsabilidad por la derrota electoral de los factores de oposición este 21 de noviembre, Guaidó dijo que sí y que cada quien debía hacerlo.

“Yo doy la cara y asumo la responsabilidad, no es momento de peleas entre partidos, egos de liderazgos políticos, es momento de reflexión y unidad por los venezolanos y para ellos”, subrayó.

Hasta ahora el Poder Electoral adjudicó las gobernaciones del Zulia, Nueva Esparta y Cojedes a la oposición. En el Zulia, la Mesa de la Unidad Democrática postuló a Manuel Rosales al igual que Alberto Galíndez en Cojedes.

Morel Rodríguez se alzó en Nueva Esparta con el apoyo de la llamada Alianza Democrática que agrupa a la oposición moderada, con presencia en el Parlamento del 6 de diciembre y otros factores como el Movimiento al Socialismo.

Guaidó llamó “hazaña” dichas victorias sin condiciones democráticas y sin dinero para campaña, aunque renoció que «hubo excepciones» como el caso de Fuerza Vecinal en Miranda.