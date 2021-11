(22 de noviembre del 2021. El Venezolano).- En este artículo, sobre la corte penal internacional, ha tenido y dado que hablar, ante las opiniones de personas del Partido Chavista, principalmente de Nicolás Maduro de capitán Diosdado Cabello y los más allegados a ellos, delincuentes como Tarek El Aissami, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, militares mediocres y serviles, que de no estar con estos bandidos, no hubiesen llegado nunca ni a soldados, moliéndolos a todos no sale el Cabo Reyes del Zorro.

Escrito por: Carlos Méndez Martínez

Opinando por cuestiones que hasta desconocen. La cara y los gestos de expresión de asombro ante la postura y lectura del Fiscal de la Corte Penal, Karim Kham, postura que no esperaban, grave para ellos, de no pudieron pasearlo por ninguna parte, no le era necesario conocía la situación de los venezolanos mejor que nadie. Pero parece que no lo impresionaron ellos, ya Conocía los asesinatos en la cárcel, como el de Baduell, las torturas en las cárceles, los presos políticos.

El desastre en que convirtieron a Venezuela la repartición de dinero mal habido en un estado Narco terrorista, delincuentes, con cárceles invivibles, sin comida, sin combustibles, sin medicinas, pintando en carrera las cárceles y enviando a los presos a otros cárceles, llevando odontólogos a servicios médicos, que no existen, por si se le ocurría al Fiscal visitar esas dependencias, algunos simulacros de atenciones medico odontológico, con pandemias, sin universidades, liceos, escuelas básicas, nada de nada, un país proscrito, etc., etc. sin dinero para el pueblo, falta de moneda oficial, ni comida sana hasta la podrida la siguen comiendo la gente de los barrios, ante el hambre, mientras ellos y sus familias viaja al país solo a buscar el oro , diamantes.

Gasolina para contrabandear y otras conductas delincuenciales, otro grupo temblando por si los presos como Alex SAAB, El Pollo Carbajal. Y todos los delincuentes estos, que van cayendo, los denuncian, pero esta llegada cuando no pensábamos que servía la ONU, la OEA, hasta el CPI, demostró que no todos son malos funcionarios, hay otros responsables trabajadores y de principios humanos, gracias a dios que demostraron que dentro de la misma posición intransigente e irresponsables siempre hay un responsable que cumple con su trabajo. Gracias Sr fiscal Karim kham, usted demostró ser un hombre responsable y de sentimientos humanos, dios lo bendiga.