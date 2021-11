(21 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional del Reino de España recibió el día 17 de noviembre una carta de la Embajada de Estados Unidos de América en la que responde a la petición de garantías que hace dos semanas exigió para proceder a la entrega del ex jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el general ® Hugo Carvajal Barrios.

Por Raúl Ochoa Cuenca

Este alto tribunal “considera suficientes las garantías ofrecidas por EEUU de América”, según el diario digital Infobae. Por lo tanto creo que no obstante el último intento del general ® Carvajal de retrasar su extradición hacia los Estados Unidos de América, al denunciar al partido político italiano “5 Stelle” de haber recibido a través de la valija diplomática, la cantidad de 3.5 millones de euros con la intención del melómano de Sabaneta de convertir a ese partido, el cual en ese momento estaba naciendo, en el representante de sus bastardos intereses.

Si el dinero lo recibieron los fundadores del movimiento, el cómico Beppe Grillo y el informático Gianroberto Casaleggio, lo están investigando las autoridades judiciales a través de policías especializados en delitos financieros. Pero lo que sí podríamos confirmar es que esta noticia fue difundida varios años atrás y siempre negada por los dirigentes de ese partido, el cual en este final del año 2021 vive una profunda crisis existencial.

Según la investigación que adelanta la Procuraduría de la ciudad de Milano, en este expediente se menciona al Sr Giancarlo Di Martino, ex alcalde de la ciudad de Maracaibo, quien fungía como cónsul general de Venezuela en esa ciudad, como la persona que físicamente entregó el dinero al Señor Gianroberto Casaleggio, para ese momento jefe del movimiento 5 Stelle. Es de mencionar que Casaleggio falleció el 12 de abril de 2016. Se presume que este delito lo cometió Chavez con la complicidad de Di Martino en el mes de julio del 2010.

Este partido Movimiento 5 Stelle comparte funciones en el ejecutivo de la actual legislatura de la República Italiana, formando parte de las coaliciones que han gobernado Italia por lo menos desde hace 7 años. Actualmente y en base al resultado de las elecciones legislativas

del año 2018, este movimiento obtuvo 112 diputados de un total de 630 que componen la cámara baja del parlamento italiano.

Esta comparecencia de Carvajal con los representantes de la Procuraduría de Milano como es de suponer permanece secreta. Los procuradores italianos fueron el Señor Maurizio Romanello y la Señora Cristiana Roveda. En esta comparecencia solicitada por Carvajal estuvieron presentes también el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional Señor Jesús Alonso y el Juez de la Audiencia el Señor Joaquin Gadea así como la defensora de Carvajal, la abogada madrileña Dolores de Arguelles.

Este generoso ofrecimiento de Carvajal de colaborar con la justicia italiana a fin de llegar a la verdad sobre este hipotético regalo de Chavez al movimiento 5 Stelle, la acompaña con una curiosa solicitud: pide al gobierno italiano que a cambio de estas pruebas le sea concedido el estatuto de refugiado político en el país cuna del imperio romano. Este movimiento de la defensa del otrora jefe de los espías venezolanos, solo demuestra su desesperación ante lo que luce como inevitable: su viaje con billete “only one way” para la ciudad de Nueva York.

En relación al cónsul venezolano Giancarlo Di Martino no se descarta que no obstante su estatuto diplomático, Di Martino esté siendo investigado por las autoridades italianas. El pertenecer al cuerpo diplomático o consular no constituye una patente de corso para cometer impunemente delitos sin la posibilidad de ser castigado.

Raúl Ochoa Cuenca en Anfi del Mar el 20 de noviembre del 2021.

Fuentes: www.Infobae.com https://efectococuyo.com/politica

https://www.abc.es/hemeroteca/carvajal https://www.efe.com

Veamos ahora la nota completa aparecida en el diario argentino antes mencionado. “El pasado 29 de octubre, la Audiencia pidió garantías a Estados Unidos de que la pena a la que fuera condenado Carvajal -reclamado por narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC- no fuera de cadena perpetua. En concreto, se pedía que en caso de que el ex militar fuera extraditado y condenado a cadena perpetua, “esa condena no será inalterable porque existe un marco legal para la revisión o para el ejercicio de clemencia”.

La respuesta de Estados Unidos a la Fiscalía es especialmente clara. “Los EEUU”, dice, “indican que el tratado bilateral de extradición entre los EEUU y España no proporciona una base para condicionarlas extradiciones a recibir garantías relativas a cadena perpetua”.

En el escrito en respuesta a la denominada Nota Verbal 187175-EXT-2019 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la embajada estadounidense añade: “Mientras que los Estados Unidos, por ello, no están obligados a presentar la garantía solicitada, en consideración con la solicitud del tribunal español, los EEUU en este caso particular, informan al gobierno de España de los siguiente: si Carvajal fuera condenado por cualquier delito contenido en la acusación en caso S1 11 Cr. 205 (AKH) presentada el 15 de abril de 2019, que conlleva una potencial pena de cadena perpetua, no será sujeto a una cadena perpetua inalterable porque si se impone cadena perpetua, el marco legal vigente en los EEUU le permite pedir revisión de su sentencia en apelación y podría, asimismo, liberarse de su condena por medio de una petición de indulto o sustitución de condena por una condena inferior”.