(21 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Sucedió cuando tenía cuatro años. “Oh, eso está muy bien”, dijo un viejo amigo de la escuela, cuando le conté la edad que tenía cuando mis padres se separaron. “Al menos eras joven; Apuesto a que ahora apenas piensas en eso”. Durante mucho tiempo pensé que eso era cierto.

Como todo el mundo, he pasado por una buena parte de obstáculos en la vida. Pero el divorcio de mis padres nunca se sintió como uno de ellos. Yo era muy joven cuando sucedió; nunca he conocido nada diferente, así que no hubo mayores complicaciones. Tampoco es algo raro de vivir. Los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales indican que la tasa de divorcios estimada en el Reino Unido es de 42 por ciento, lo que significa que más de uno de cada tres matrimonios terminará en divorcio, dejando a cientos y miles de niños creciendo en hogares rotos.

Lo común que es todo esto es solo una de las razones por las que los hijos del divorcio, como yo, rara vez consideramos las implicaciones. Pero eso podría estar a punto de cambiar. Hoy, 19 de noviembre, Adele lanza su cuarto álbum de estudio, 30 , y, como ha sido bien anunciado, se trata de “divorcio, nena”.

En 2019, la cantante de 33 años se separó de su esposo, Simon Konecki, después de menos de un año de matrimonio. Adele ha dicho que espera que el álbum ofrezca alguna forma de catarsis a Angelo, el hijo de nueve años que tiene con Konecki.

“Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en busca de mi propia felicidad”, dijo a British Vogue . “A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa para mí es una herida real que no sé si alguna vez podré sanar”.

Es una herida que Adele examina profundamente. En ‘Easy On Me’, el único single que salió antes del lanzamiento del álbum, letras como “No puedes negar lo mucho que lo he intentado, cambié quién era para ponerlos a los dos primero” capturan visceralmente el dolor que caracterizó la decisión de la cantante de poner fin a su matrimonio. Tales palabras comenzaron a tener un efecto en los fanáticos que vienen de hogares rotos incluso antes de que se lanzara el disco completo.

“Me estoy dando cuenta de que en menos de una semana sale el álbum de Adele y de que finalmente tendré que lidiar emocionalmente con el divorcio de mis padres escuchando a Adele”, tuiteó una persona. “Que nadie me hable cuando salga el álbum de Adele porque se trata de ella explicándole el divorcio a su hijo de [nueve] años, y mi trauma infantil MUY no resuelto de la separación de mis padres y mi familia dividida va a florecer completamente y arruinarme mientras tanto”, agregó alguien más.

Esta es la cuestión: el divorcio es una catástrofe obvia para todos los involucrados. Pero, como adultos, tendemos a centrarnos en las experiencias de las personas que conocemos que se divorcian en lugar de reconocer el impacto a largo plazo en aquellos que han crecido con padres separados. Existen numerosas razones para esto, a saber, que es más probable que seamos testigos del trauma del divorcio si alguien que conocemos está pasando por uno. Pero también hay algo que decir acerca de cómo el divorcio se ha normalizado en nuestra sociedad hasta el punto de que, si les sucedió a tus padres, se habla de ello con una ligereza similar a las conversaciones sobre el clima.

Esto parece extraño cuando se considera cuánta investigación ha destacado las consecuencias de venir de un hogar roto. Claro, algunos estudios han encontrado que los hijos de divorciados maduran más rápido y se vuelven más independientes. Otros, sin embargo, han sugerido que los hijos de divorciados tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud mental, problemas de comportamiento y dependencia a drogas y alcohol.

Además, es más probable que los hijos de divorciados encuentren problemas en sus propias relaciones románticas. “Los hijos del divorcio pueden luchar en la vida adulta con el miedo al abandono y problemas de confianza con sus parejas”, menciona Jayne Hale, consejera de relaciones en la organización benéfica Relate. “Además, dependiendo de cómo experimentaron la comunicación de sus padres entre sí, antes y después del divorcio, es posible que más adelante tengan dificultades para comunicarse a nivel emocional con su propia pareja”. También pueden tener dificultades para ser vulnerables con los demás y podrían lidiar con una baja autoestima, agrega Hale.

Hay formas obvias en las que tener padres divorciados me ha impactado: ataques de pánico cada vez que los escucho discutir, insomnio cuando mi padre se volvió a casar y una sensación de desplazamiento predominante cada vez que uno de ellos se mudaba de casa. Pero estas no son cosas de las que se habla o se consideran fácilmente cuando se trata de comprender las experiencias de los hijos del divorcio.

En cambio, se habla de tener problemas para asentarse, tener miedo al compromiso o tener “daddy issues”, una observación sexista atribuido a cualquier mujer (nunca un hombre) cuyo padre los abandonó.

Por supuesto, algunos de estos pueden parecer ciertos, pero para mí, las experiencias que he encontrado más difíciles son las que nunca habría vinculado con el divorcio. Cosas que han salido a la luz recientemente (gracias, terapia), como una necesidad perpetua de pertenecer y una propensión a aislarme de los demás cuando más los necesito. Luego está el miedo profundamente arraigado de divorciarme yo mismo, un sentimiento que puede ser completamente paralizante cuando se trata de formar y terminar relaciones románticas.

Esto es algo de lo que Adele, cuyo padre abandonó a su familia cuando ella tenía dos años, incluso ha hecho referencia sobre ella misma. “Me entristeció mucho”, le dijo a Rolling Stone al darse cuenta de que su matrimonio había terminado. “Entonces, que tanta gente que no conozco supiera que no había podido hacer que funcionara… me devastó. Estaba avergonzada”.

Quizás dado lo común que es el divorcio, es natural que lo normalicemos. Pero hacerlo en la medida en que también normalicemos el trauma que resulta de él es un problema, particularmente si estamos experimentando ese trauma sin saberlo, como yo lo hice durante muchos años. No estoy diciendo que todo sea mejor ahora que sé de dónde provienen mis problemas, pero ciertamente es tranquilizador y hace que sea más fácil resolverlos.

Sospecho que hoy será un día emotivo para mí y para muchos otros. Escuchar las experiencias de Adele y los mensajes que quiere enviarle a Angelo será desgarrador y probablemente me hará desear una claridad similar por parte de mis propios padres. Pero, conociendo el éxito de los discos de Adele, también ofrecerá alguna esperanza de que estas importantes conversaciones finalmente se iniciarán a escala mundial. Y como resultado, los hijos de divorciados podrán sentirse un poco menos solos, aunque solo sea por un día.