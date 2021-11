(20 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Una joven de 27 años TikToker saltó a la fama después de revelar en una serie de posts que se tragó su AirPod de Apple, tras confundirlo con ibuprofeno.

Carli Bellmer, que responde al nombre de @IamCarliiib, dijo a sus seguidores que finalmente se tragó el AirPod, lo que fue confirmado por una radiografía. Pero antes de que el auricular saliera de su cuerpo, Bellmer cuenta que envió a su amiga una nota de voz que el AirPod, extrañamente, transmitió de forma audible desde el interior de su estómago, mostró The Independent

Un usuario de TikTok preguntó: “¿Cómo se mezclan el ibuprofeno y los AirPods?”. Otro la acusó de intentar ganar fama en la plataforma haciendo afirmaciones tan alucinantes. “Me suena a ma****s”, le respondieron.

Otros se lanzaron a defenderla. Un usuario de TikTok escribió: “En su defensa, el Ibuprofeno 800 es enorme, así que se parece a un AirPod si estás distraído”.

En sus publicaciones posteriores, Bellmer añadió que había enviado a su amiga una nota de voz que el AirPod transmitía de forma audible desde el interior de su vientre. Los AirPods seguían conectados a su iPhone. “Ahora es cómico, pero en ese momento daba mucho miedo”, dijo sobre la experiencia.

La TikToker también aseguró a sus seguidores que un examen de rayos X mostró que el AirPod ya no estaba en su estómago. “Una radiografía mostró que lo pasé. Tenía la sensación de que lo había pasado. No lo he recuperado, pero sé que lo he pasado. Sé que estaba en mi estómago y que ya no está”, dijo.

No es la primera vez que una persona se traga sus AirPods por error.

En febrero de este año, un hombre de Massachusetts aseveró que se tragó sus AirPods mientras dormía y se despertó luchando por respirar. Los médicos le realizaron una endoscopia de urgencia, utilizando un tubo largo y fino para extraerlo del esófago, y al final Brad Gauthier no tuvo problemas, aunque con el micrófono del pod roto.

El año pasado, en enero, un niño de siete años de Georgia (EE.UU.) fue trasladado a urgencias tras tragarse un AirPod que tenía en la boca. Tuvo que esperar para dejarlo pasar, después de que llegara a su estómago.

Y en 2019, un hombre de Taiwán tuvo un accidente similar, aunque su AirPod siguió funcionando milagrosamente tras hacer su reaparición.