Columna Caiga Quien Caiga

21N Se descubrirá el mejor juego

Esta es la última columna, no para dejar de opinar, sino con vista a un proceso histórico que se vivirá dentro de pocos días: El 21 de noviembre del 2021.

Varias han sido las citas rechazadas por la mal llamada Mesa de la Unidad, para mi G4. Un grupo de dirigentes autodenominados “líderes de la oposición”. En realidad, hace mucho dejaron de liderar, o tan solo lo han hecho por instantes y han desaprovechado, quiero creer por omisión y error, no por intención, muchísimas coyunturas, salvo la del 2015.

Se enfrentan nuevamente todos, aunque no unidos, a un chavismo que ha ganado el 99% de las batallas políticas, sin que esto signifique ninguna mejoría para el pueblo venezolano.

El chavismo sigue siendo, muy bueno para lo malo, muy malo para lo bueno. No hay cambio. Ellos siguen siendo los mismos básicamente, desde 1999, cuando en mala hora, el charlatán del siglo asumió el poder.

Llegó de manera democrática y como suele suceder con los dictadores comunistas, llegan por una vía que después ellos moldean a su forma.

En su afán lo primero que hacen es tergiversar la historia, adecuan los hechos e intentan persuadir, crear nuevos modelos aplicados de manera autocrática, en defensa de unos valores que ellos no profesan.

En lo único que creen los comunistas es en tener, ejercer en amplitud el poder.

Llegan como muchos, disfrazados de socialistas, de la borra que significa la socialdemocracia o la democracia social, para luego mostrar su real vocación: La hegemonía absoluta.

El que cree en sus valores, es patriota. El que no, es escualido, antipatriota.

Una parte de la oposición, que unida toda no llega al 10%, participa con las esperanzas de acceder a una parte del poder de las Gobernaciones, Alcaldías y órganos de representación popular.

Los efectos de esta acción, son criticados por el otro pequeño sector opositor, llamado los radicales, quienes con mucha razón a mi juicio, señalan que se está reconociendo al gobierno de Nicolás.Igual que otros que proponen el revocatorio.

Estos “radicales” pueden tener razón, sin embargo, someterlos a la espera de un juicio que puede durar parafraseando nuestro refranero popular: “mucho, poquito y nada” es injusto e inhumano.

¿Cuánto más debe sufrir el pueblo venezolano antes de que alguién, propio o extraño, haga algo y termine esta tortura de los que la viven?

Es necesario que los que sufren en primera persona, asuman parte de la conducción. De esa manera, el que pasa días en una cola de gasolina, no le llega el agua, se le interrumpe a cada momento el servicio eléctrico, no tiene cómo comprar la comida, las medicinas, satisfacer las necesidades básicas de su familia, entre otras, pondrá todo su empeño, no negociará, ni se entregará a cambio de una dádiva individual y buscará resolver de manera general e integral el problema.

CaigaQuienCaiga

Sigo sin entender porque los candidatos a Gobernador y Alcaldes, hicieron mutis sobre la presencia del Fiscal de la CPI en Venezuela. Dijeron muy poco, o nada, sobre la detención de Alex Saab y otros.

Acompañan a Estados Unidos en todo, menos en sus reclamos al gobierno de Salvador, quien sigue a pasos agigantados el camino del chavismo.

El extraño mundo de la política venezolano, nos presenta un Primero Justicia reclamando sobre monómeros y cuestionando el “interinato” y después aceptando la continuación de Guaidó.

Por otro lado, los radicales insisten en desalentar, en pedir que la gente no vaya a votar y calificar de “infiltrados”, “traidores”, etcétera a la MUD, sin ofrecer una alternativa real para crear un ambiente de posibles soluciones.

La impresión es que tanto el G4, como la Alianza y los “radicales”, perdieron el músculo social. No tienen la posibilidad de crear una presión social suficiente para socavar las bases del poder del régimen.

La Corte Penal Internacional, puede tardar, puede ser expedita…nadie lo sabe.

Estados Unidos como adelantándose a los acontecimientos del 21N, reitera su apoyo a Juan Guaidó, y al mismo tiempo, da un espaldarazo al proceso electoral y a las negociaciones.

¿Qué buscan? ¿Qué interés se debate?

Lo cierto es que después del 21N, otra realidad se yergue sobre el país.

Hay algunas características plebiscitarias, con el agregado de que sendos observadores internacionales avalan a priori, los resultados.

Capriles, Rosales, Falcón, Duque (El Alcalde), Ramos Allup esperan el éxito de la jornada. Si obtienen un mínimo de cinco, (está vez no creo que nadie cometerá la estupidez de renunciar), celebrarán.

Si eso es parte de un arreglo, a los efectos no importará.

López, Guaidó y Maria Corina, apuestan a no obtener ninguna. No había condiciones, será su argumento y arma para reclamar.

El 80% de la oposición, no representado por ninguno de ellos, solo sueña con tener algún día un país donde se pueda vivir, no sobrevivir.

La migración en el 2022 puede romper récords históricos mundiales y superar los de Siria, con la diferencia de que aquí no hay conflicto bélico.

Las cartas están echadas…faltan poco para que como en el poker se empiece a descubrir el mejor juego.

Si usted VOTA el domingo, cualquiera que sea el resultado, respalda a la Mesa Unidad, antes Coordinadora Democrática, su órgano ejecutor el G4, quienes durante 22 años han acompañado como “oposición” al régimen. Con acciones y omisiones, intencionales o no.

Si usted decide NO VOTAR, respalda la acción de una oposición, plasmada en cuatro vertientes: La actuante y representada por los radicales, cualesquiera de sus dos denominaciones, la que representan María Corina Machado, Ledezma y Calderon; y la que representan los que creen en la intervención militar. Una tercera en la voz de Juan Guaidó, Leopoldo López quienes a pesar de llevar candidatos, consideran que no hay condiciones para ejercer el sufragio y plantean seguir con el interinato hasta que haya un proceso libre y justo. Carecen todos los mencionados, de músculos sociales. No tienen el poder de convocatoria nacional. Débiles estructuras y expresiones. Y la mayoritaria, una cuarta, que es el 80%, también pudiera interpretarse como un voto en contra del resultado del trabajo de los políticos, de su incoherencia, de sus errores, de sus desconexiones. En este grupo no ven salidas válidas y seguirán emigrando.

SIGUEN LAS CONTRADICCIONES DE LEOPOLDO LÓPEZ Y GUAIDÓ

Llaman a votar y cuestionan el proceso y sus resultados, como es el evidente reconocimiento de Nicolás. Difícil comprender. De hecho, Voluntad Popular (el legítimo) lleva candidatos. Quizá por eso, Guaidó anuncian tras bastidores posiblemente vote el domingo.

Efecto “TUBO”: Otro elemento antidemocrático de este proceso y la oposición lo apoya. La gente votará pero no elegirá. El 99% de los candidatos a los parlamentos son desconocidos. En muchas regiones, el que gana la Gobernación se lleva todo. Para romperlo tiene que haber un “descuadre” de la maquinaría, nuevas órdenes y posturas, lo cual a futuro generaría fricciones. La ingeniería electoral lo concibió con un propósito. Después del domingo lo analizaremos mejor.

CONTRADICCIONES

JJ Rendón califica este proceso como “pseudo-elecciones”. Es decir, el resultado no va a ayudar a mejorar el proceso de descomposición social. No están dadas las condiciones, asegura, para un proceso de elecciones limpio. “La dictadura venezolana es la suma de todas las otras, con una banda de malandros en el poder”, señala. “Maduro era el hombre del maletín”, afirma Rendón, para comprar elecciones en el exterior. ¿Qué hará frente a su coyuntura?

Rendón también se contradice o es incongruente en una parte de su análisis: ¿Gobiernos en el exilio exitosos? ¿Guaidó sigue siendo presidente? El consultor se autocalificó de “patriota y conspirador”. “Conspirar en dictadura, es un acto patriótico”, está si se la compró. En la entrevista con Leopoldo Castillo, no se pronunció Rendón sobre la calificación de una reunión de Rosales, como Gobernador, con Nicolás Maduro en la Presidencia. Rendón obvia que la figura presidencial únicamente existe en Guaidó, pues ni siquiera le han prestado atención a un TSJ en el exilio, ni se han designado nuevas autoridades. Tampoco explicó a detalle porque los apoyos internacionales lejos de aumentar, disminuyen.

El G4 llega a la osadía de calificar de “Chavistas” a los que no voten o llamen a no votar. Pregunto: ¿Ellos vienen inexplicablemente de no participar y arengar a no votar en todas las elecciones producidas después del 2015? Entonces ¿Ellos también fueron chavistas?

Expectativas

Escenario 1: Si el proceso (que yo cuestionó) se cumple, de acuerdo al respeto de normas y de la ley, el chavismo perdería el control de las gobernaciones de Zulia, Falcón, Lara, Nueva Esparta y Bolívar (dependiendo el daño de DGrazia). Retendría la oposición, sea G4 o la alianza, Táchira, Mérida y Anzoátegui. Asimismo el concepto de “VOTOTUBO”, arrastraría la gran mayoría de las Alcaldías, incluidas las de liderazgos de caciques chavistas de vieja data como la de Mara en Zulia y otros municipios tradicionalmente chavistas como Carirubana y Miranda en Falcón (Punto Fijo y Coro). En Zulía por ejemplo los Alcaldes de la zona fronteriza pudieran repetir: Casos Catatumbo, Jesús María Semprún, Francisco Javier Pulgar, Machiques, Guajira, Padilla y Miranda. Su incidencia electoral a nivel regional es muy poca.

La oposición mantendría el control de Anzoátegui y Mérida..

En batalla: Vargas (Para ellos La Guaira), Trujillo donde el candidato chavista es soberanamente malo, Cojedes. Táchira dónde está ganando Bernal producto de la división y Laidy Gómez va de segundo. En Aragua, Luis Eduardo Martínez supera al candidato de PJ. A última hora podría manejarse un tratado de paz.

Chavismo estaría ganando: Miranda con Héctor Rodríguez. Estoy convencido que Uzcategui cometió el pecado original, contra el Adán CAPRILES. Fuerza Vecinal, perdió el empuje de inicio. No ganará ninguna gobernación. Distrito Capital seguirá siendo chavista y la pelea Ecarri vs Guanipa es por el segundo lugar. Guárico,Apure, Cojedes, Sucre, Carabobo, Monagas, Barinas, Portuguesa, Delta Amacuro y Amazonas.

Quizá los casos de Nueva Esparta, Bolívar, y Falcón, pueden resultar complicados.

Escenario 2: Si las amenazas de Diosdado se cumplen, y no se da el respeto en las mesas y centros de votación, el chavismo ganaría el 90% de las gobernaciones. Sólo tendría chance la oposición en Zulia y Lara.

Escenario 3: Que la gente no salga a votar. Si la abstención se mantiene en un 55 o 60% el resultado afectaría los pronósticos más optimistas de triunfo. Debo aseverar que este escenario me resulta difícil, pues a mi juicio, Nicolás está jugando al éxito del proceso, que a todas luces, aún él perdiendo, muchas gobernaciones y alcaldías, lo favorece en el propósito de “legitimarse” y “bañarse” de demócrata. ¿Un dictador no hace elecciones para perder?.

Evidentemente este escenario es el previsto por los “radicales” como María Corina Machado, Antonio Ledezma y Smolanski, quienes de acertar, mejorarían su posicionamiento político, que hoy luce igual de “incapaz” de presionar o encontrar otras salidas y carece de músculo social para lograrlo.

La gran verdad es que el 21 de noviembre 2021, hay nuevas definiciones en lo político, al interior del chavismo y en la oposición. Los presidenciables chavistas: Maduro, Diosdado, Jorge y Héctor Rodríguez, necesitan armonizar para enfrentar a un liderazgo “irracional” como el de LACAVA, que se les puede venir encima repitiendo. En la oposición, Rosales con su arrollador triunfo y a diferencia de la oportunidad pérdida por Guanipa, asumirá la conducción y la simbología nacional. Capriles pierde su poder en Caracas y Miranda. Quedará con una fuerte vocería y una serie de argumentos muy lógicos y acertados últimamente en lo político dentro de la MUD. No los comparto muchos de ellos, si admito que dentro de la MUD se han dado. Guaidó y López perderían mucha fuerza. Gustavo Duque y su sueño quedará como el de Irene Saez. María Corina, Ledezma y compañía sufrirían un fuerte revés, que pudiera ser retomado cuando la gente, 90 días después de legitimar a Maduro y ganar gobernaciones, compruebe que sus problemas siguen siendo los mismos y que el problema es la cabeza, el modelo, no las formas.

Síganme en twitter, instagram y TikTok como @Angelmonagas.

Estamos de lunes a viernes a las 8am en el canal de youtube Factores de Poder. Estamos también en AvilaRadioOnline.com y Acucarfm.com. Igual en la plataforma Spotify. De lunes a viernes a las 9pm hablamos en Maracaibo por la FM88.3 Eclipse La Popular SIN CENSURA.