En pocas horas Venezuela vivirá otra jornada electoral en dictadura, con uno de los protagonistas que controla y manipula a los distintos organismos tanto electorales como el resto de actores. Cómo vamos a ir a unas elecciones con un régimen que mantiene secuestrados los poderes del estado, como podemos ir a elecciones con un régimen que mantiene más de cien presos políticos o inhabilitados a la mayoría de los políticos opositores o a sus partidos políticos.

Escrito por: Manuel Rodríguez – Coordinador de La Causa R en España.

Como vamos a ir a unas elecciones con un régimen que ha destruido la sanidad y la educación universal, como asistir a esa pantomima con un régimen que es el causante de más de seis millones de emigrantes.

Como ir a elecciones con un régimen que ha ajusticiado a miles de personas incluyendo a un concejal que lanzaron de un noveno piso. Como ir a elecciones con los que han destruido la economía, la industria, el comercio en nuestro pais Como ir a elecciones con quienes están destruyendo la Amazonía Venezolana, parques naturales, ríos y lagos Como ir a elecciones con criminales que se han enriquecido mientras nuestros niños y abuelos viven en la calle abandonados por el sistema.

Cómo explicar a los venezolanos que deben ir a votar cuando en Mayo del 2018 decidimos no asistir porque no había las condiciones idóneas para unas elecciones justas y transparentes, que ha cambiado del 2018 a hoy que si pueden darnos la confianza de unas elecciones no manipuladas por la dictadura? Personalmente creo que nada ha cambiado que un sector de la oposición se está equivocando y que una vez mas demostramos no tener agenda y ser un invitado de relleno en la agenda de la dictadura, los tontos necesarios para legalizar unas elecciones fraudulentas.

España y la Unión Europea desconocieron las elecciones presidenciales de Mayo del 2018 por tanto no deben reconocer la figura de Nicolás Maduro como presidente del país, y mucho menos reconocer las elecciones que empiezan en pocas horas.

Empezando el año 2018 La Plataforma Ayuda Venezuela y La Causa R trabajo muy duro junto a personas como el embajador Fernando Gerbasi (fallecido recientemente) con el sociologo Tomás Páez, la política hispano venezolana Maria Luisa Alonso 6 y con la política española Eva Maria Sánchez junto al diputado Fernando Maura de Ciudadanos para que el congreso español desconociera las elecciones presidenciales de mayo del 2018, lo cual se logró en Abril de ese año a través de una PNL (Proyecto No Ley) donde votaron a favor el Partido Popular, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco y la abstencion del PSOE.

Los partidos políticos venezolanos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela y La Causa R estuvieron totalmente de acuerdo con esta resolución, mi pregunta es: qué ha cambiado para que ahora vayamos a elecciones con los mismos actores y las mismas trampas. Y al gobierno y al Congreso de los diputados de España les ruego no apoyar ni reconocer unas elecciones regionales en Venezuela organizadas por la dictadura de Nicolás Maduro al cual no se le reconoce según esa PNL.

Aquella moción decia:

“A continuación la moción presentada por los diputados:

Expresar la solidaridad de la sociedad española con los ciudadanos venezolanos ante las serias y sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos sus derechos políticos;

Solicitar al Gobierno de Venezuela la suspensión de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y la presentación de un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos;

De no darse respuesta satisfactoria a esa solicitud, no reconocer la convocatoria de elecciones presidenciales de mayo de 2018 por haber sido realizada por un órgano ilegítimo como es la Asamblea Constituyente, así como los resultados de las mismas.

Instan al Gobierno a:

Seguir ejerciendo un papel de liderazgo en el ámbito internacional y de la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todos los casos, y especialmente con aquellos países con los que España comparte estrechos lazos históricos, culturales, sociales y económicos. Mantener, en el marco de las relaciones bilaterales, e impulsar en el seno de las organizaciones supranacionales e internacionales a las que España un estrecho seguimiento de la evolución de las crisis por las que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, que permita adaptar las reacciones que desde dichos ámbitos se adopten a la evolución de la situación; Trabajar por la plena normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España. Hace un llamamiento al Gobierno venezolano a revertir su decisión de declarar persona non grata al Embajador de España, en aras a la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España; Recomendar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de las sanciones específicas a altos cargos del Gobierno de Venezuela debido a la ruptura con los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como por actos de corrupción, de acuerdo a los artículos 8.3.a y 8.3.b del Reglamento (UE) 2017/2063 de noviembre de 2017. Mantenerse atento a la situación en Venezuela y apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social a través del ejercicio efectivo de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de derecho en el marco de las disposiciones de la constitución de Venezuela y en consonancia con sus obligaciones y compromisos internacionales, tal y como marca la Resolución 1095 (2145/18) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los Últimos Acontecimientos en Venezuela; Colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en relación con el examen preliminar abierto sobre la situación en Venezuela para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela y facilitar la provisión de información por parte del Gobierno de España.

Continuar realizando un estrecho seguimiento de la situación de derechos humanos, incluyendo la solución de la crisis humanitaria y la petición de liberación de todos los presos de conciencia en Venezuela, así como seguir abordando dicha situación en el seno la UE y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Seguir abordando con profundidad y urgencia la situación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, analizando los posibles mecanismos a activar (sesión de emergencia, creación de comisiones u otros alternativos) sobre el caso de la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela Llevar a cabo las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apruebe la creación de una Comisión o Misión de Investigación con el fin de investigar y responder a las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela, así como para exponer a los infractores y facilitar que respondan por sus actos ante la justicia.

Solicitar al Gobierno de Venezuela que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional. Continuar apoyando los eventuales esfuerzos en aras de un diálogo sincero, eficaz y que produzca resultados concretos, manteniendo la posición que ha venido defendiendo de que la salida a la crisis debe ser pacífica, democrática y negociada en el marco del ordenamiento venezolano.”

No salir a votar este 21 de Noviembre es un acto de rebeldía contra el régimen usurpador de Venezuela.