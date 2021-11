(20 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El Banco Central de Venezuela (BCV) emitió una circular este 18 de noviembre en la que establece nuevas regulaciones al mercado cambiario. Según economistas consultados por Crónica.Uno la institución busca reducir el arbitraje cambiario que pudieran estar ejerciendo las entidades bancarias y también cierta estabilidad en el tipo de cambio.

El economista Hermes Pérez descarta que la medida se traduzca en el control del precio del tipo de cambio, por el contrario, considera que lo que sí busca el BCV es controlar la ganancia de la banca, que es de 1 % para estas operaciones.

El BCV hacía las intervenciones a la banca un lunes, entonces la banca los recibía y los vendía el martes, el miércoles, el jueves o el viernes a un precio más elevado, eso es lo que sospecho que estaba ocurriendo, entonces además de obtener la ganancia del 1 % de las operaciones, también estaba obteniendo una ganancia que se llama arbitraje cambiario, eso creo, es lo que el BCV está buscando reducir: el arbitraje cambiario”, apunta Hermes Pérez, profesor de la Universidad Metropolitana.

La circular exhorta a los bancos universales y microfinancieros, que “aquellas posiciones de moneda extranjera en efectivo que hayan sido adquiridas, a través de sus mesas de cambio o las que fueren autorizadas para ser desacumuladas en sus mesas de cambio provenientes del menudeo, no podrán ser vendidas en las mismas a un tipo de cambio superior al establecido para la última intervención cambiaria que realizó el Instituto en la semana respectiva”.

El BCV señala que la medida está amparada en el artículo 17 del Convenio Cambiario N° 1 de fecha 21/08/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°6.405 Extraordinario del 07/09/2018 y la Resolución N° 19-09-03 del 05/09/2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.742 de fecha 21/10/2019.

El economista Alejandro Castro coincide con que el Banco central busca reducir el arbitraje cambiario. “El BCV invita a la banca a que una vez que reciba las divisas no las venda por encima del precio de operación, lo que creo es que quizás la banca comercial venía manteniendo dólares en efectivo y por alguna razón no los estaba liquidando para esperar un diferencial a favor del banquero o de estas mesas de cambio”, apunta.

Pérez indica que habría que ver si el porcentaje de ganancia de la operación -que es del 1 %- le es suficiente a la banca, en ese sentido, agrega que de no ser así, la medida podría podría ser tomada en el sector no tan positiva. “Siempre hay algún banco que quiere, y es razonable ,beneficios adicionales al alza del tipo de cambio. Pero además, el BCV llama a flexibilizar y promocionar las operaciones, pudo pasar que los bancos recibían los dólares y llegaba el viernes y no habían vendido al público”, dice.



Para Alejandro Castro la tasa actual en la que se ha movido el dólar los últimos meses no es sostenible. El mercado se ha mantenido con cierta estabilidad luego de que el BCV realizara intervenciones importantes en el mercado. En promedio, el economista calcula que las inyecciones rondan los $20 a $50 millones semanales. Para el especialista esto significa quemar las reservas de la nación, que se mantienen a mínimos históricos.

“Lo usual es que la banca liquide las divisas con base en la oferta y la demanda. El mercado cambiario a la tasa actual no es sostenible en el tiempo, quizás ya después de las elecciones podemos ver que el tipo de cambio aumente en caso de que el gobierno trate de mantener las reservas y no las siga quemando”, explica.

Otro efecto de la medida que menciona Pérez es que se mantenga la apreciación del tipo de cambio. “Como el banco interviene y garantiza la estabilidad cambiaria, en un contexto de aumento de precios, eso continúa apreciando el dólar, lo que significa que los productos importados siempre son más baratos que los nacionales y eso atenta contra la industria nacional. La apreciación no se da tanto por las intervenciones, se da sobre todo porque tienes unos precios en bienes y servicios que están subiendo más rápido que el tipo de cambio por las intervenciones cambiarias”.