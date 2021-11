(19 de enero del 2021. El Venezolano).- Venezuela vuelve a batirse en las urnas este 21N para decidir el rumbo de las regiones, y, mucho más importante, preparar la maquinaria para 2024, cuando el oficialismo y la oposición en sus distintas facetas lucharán por ver quién se quedará en Miraflores por otro periodo más, mientras tanto las aspiraciones son a gobernador, alcalde y concejal.

Javier Bertucci, pastor de la iglesia Maranata en Venezuela, creador del Evangelio Cambia y diputado por Carabobo es uno de esos ambiciosos candidatos. Se ha postulado a diversos cargos, entre esos al de presidente de la República en donde no obtuvo muchos votos.

En Ricardo Urriera una comunidad popular al sur de Valencia finalizará su campaña. Escogió ese lugar porque ahí recibió los abrazos, las lágrimas, las sonrisas, pero principalmente en donde le dijeron que lo harían gobernador.

Con una treintena de motorizados haciendo piruetas y con franelas del partido El Cambio y otros con consignas de “Rojos con Bertucci Gobernador·” el candidato hace su entrada triunfal en compañía del candidato a la Alcaldía de Valencia Rubén Limas (AD de Bernabé), tras él una marea blanca lo sigue eufórica.

“14 candidatos nos acompañan y cuatro son mujeres, para mí, sin las mujeres no puede haber el cambio”, dice en tarima.

Bertucci considera esta corta campaña electoral como “exitosa”. A su juicio marcada por el amor y por las propuestas, de las cuales destacan exactamente 40 en su plan de gobierno, uno de ellos es el de generar más de 120 mil empleos en el primer año. Lo dice una y otra vez en un audio que colocan después de su canción oficial.

Javier Bertucci afirma que esa es la gente que lo hace llorar, por la cual trabaja y se postula a gobernador. “No lo hago por un curul, no señor. Yo cambio esos lugares porque deben ser rescatados nuevamente en su dignidad”.

Bertucci le pregunta a Lacava que cuál es su dignidad, porque un pueblo que sufre, que es indigno equivale a un político indigno, por eso él enfatiza que su gente es digna y eso lo hace digno.

Y, orando a Dios con las manos al cielo dice que Dios no ha olvidado a Carabobo y va a sacar a todos de la crisis. En ese instante alza las manos, eleva una oración y le promete a Dios toda la gloria porque Carabobo tendrá la más grande victoria.

Al pastor Bertucci se le solicitó una entrevista que por problemas de tiempo declinó, sin embargo las preguntas le fueron enviadas por Whatsapp para ser respondidas por nota de voz, a esto tampoco respondió. Quizás por no querer aclarar el desarrollo de diferentes causas legales que datan de 2010 y ahora en 2020, así como el financiamiento de su campaña en el que regaló a la prensa y a su equipo hamburguesas, dulces y demás. Sin contar la propaganda en toda la ciudad y los más de 30 autobuses aparcados a más de cinco cuadras de distancia para el traslado de sus “hijos”, como prefiere llamar a sus seguidores.

El lápiz de Libertador

Antonio Ecarri llega al salón de conferencias de su comando de campaña en el piso 14 de la torre América en El Recreo, cincuenta minutos tarde, tras reunirse con concejales y otros militantes de su partido La Alianza del Lápiz.

Ecarri es una cara conocida en las zonas populares de Libertador en Caracas, ha sido candidato en otras oportunidades y ha afirmado haber sido víctima de fraudes por parte de la oposición, ahora este hombre se siente contento porque dice haber cumplido el 90% de sus objetivos, que, no son solo hacer política si no transformar la educación en una prioridad.

“Ahora tú entras a la Cota 905 que hasta hace unas semanas era un punto de violencia y ves el lápiz como bandera y se te paran los pelos”.

Es enfático en no querer ser protagonista, no quiere ser ídolo, ni mucho menos la razón de los votos, quiere que sea su proyecto. Por eso considera que Venezuela necesita otras opciones, pero con políticas de fondo, puesto que, de no darse, el país seguiría en la ruina o peor.

Su bandera es la educación, esa que él mismo asegura que fue importante antes de los 70, pero justo en esa década lo que él llama la “borrachera y la bonanza petrolera” reemplazaron al valor de la educación.

En 15 años de trabajo se ha percatado de la enemistad de los políticos con la educación. “No quieren un país culto y educado para poder seguirlos engañando”.

Se siente el ganador, el que romperá la hegemonía chavista en Libertador. Asegura ser la primera fuerza en zonas como La Vega, el 23 de Enero, Antímano y Catia. Es crítico con el llamado G4 y lo compara con el actual partido de gobierno.

Antonio Ecarri quiere ayudar a más emprendedores, su proyecto, solo en Libertador ha dado 10 mil trabajadores capaces de emprender. “En Mamera 4, un sector muy chavista especialmente en el sector Arismendi. Eso es una calle gastronómica que puede competir con cualquiera que haya en Latinoamérica. Es un milagro hecho por los vecinos”.

Sus planes suenan ambiciosos y transformadores. Uno de ellos es volver la Alcadía de Caracas en un centro de producción y promoción de productores como método para recuperar Venezuela. “¿A que se va a un venezolano a Colombia? A emprender”.

Otra de sus propuestas es volver a La Pastora un centro nocturno de turismo de renombre en Latinoamérica. “En La Pastora hay unas fachadas bellas, está el museo de Arturo Michelena, la casa de José Gregorio Hernández, el tour que podemos realizar ahí es espectacular, si yo con beneficios fiscales logró que muchos restaurantes y cafés de caracas se me vayan a la pastora imaginate ese cambio”.

En cuanto a Coche quiere volverlo un gran centro alimentario “Es que tiene todo para ser la gran parroquia de la seguridad alimentaria. Tienen el Mercado Mayor, ahí lo que tengo es que sanear las mafias y privatizar muchos servicios, no para que no sean malos prestados por el municipio, sino que el sector privado abra eso a una libre conveniencia, que haya una bolsa agrícola que sea regida por oferta y demanda. Ahí está la solución, lo que pasa es que aquí no nos hemos enfocado en el cómo.. Es viable todo esto, pero estamos acostumbrados a los engaños”.

Está negado a pertenecer a los partidos tradicionales, no los quiere ni de aliados porque teme que sus apoyos le desplomen la candidatura.

En tiempos de austeridad llevar una campaña no es fácil, en el caso de Ecarri, el financiamiento viene de su bolsillo, de una empresa de trading en el mercado de divisas. “Tengo mis clientes, me mantengo yo”. Luego explica que la sede de su partido que ocupa la mitad de todo un piso se construyó en cinco años, afirma que muchos muebles son donados o vienen de las carpinterías de la Casa del Lápiz.

Ecarri fue víctima del covid-19 en dos oportunidades pero eso no lo frena para estar en contacto con su gente. Sobre la irresponsabilidad de esto asegura que todos tienen algo de locos, excusando su acción, para luego añadir que no hace grandes manifestaciones. Ecarri solo va con tres personas y va de casa en casa, pero eso no es cónsono con el llamado distanciamiento social.

Dice tener 22 puntos de aceptación política en la última encuesta de Varianza, lo cual según sus datos jamás lo había tenido alguien de oposición.

“Me encanta ser incómodo para las élites, las élites fracasaron”. Por eso su candidatura la define como una consecuencia de los errores de otros, lo que ha llevado al país a darle oportunidad a los independientes.

Como paracaídas en Carabobo

Enzo Scarano es el abanderado de la Unidad en Carabobo, su retorno era esperado, luego de tres años de ausencia en el país, tres años en los que viajó desde América Latina, Estados Unidos y Europa hasta organismos como la OEA y UE para denunciar la situación de Venezuela.

Retorna al país con la intención de recuperar el estado de lo que para él es el “desastre hecho por Rafael Lacava”, a quién conoce desde chamo. Enzo tiene 58 años y Lacava tiene 53. ·”Ese nunca ha trabajado en su vida, es economista, pero siempre fue un mantenido de sus papás”.

En sus recorridos por todo el estado ha ofrecido ayudas médicas y soluciones. Le encanta conversar con la gente y ayudar. Entre sus recorridos lo que más le impacta es la tristeza de la gente, pero le complace saber que ellos ven en él una esperanza.

Desde antes de las parlamentarias se estaba trabajando su regreso, lo cual explicaría por qué desde principios de año su casa de infancia y también comando de campaña se veían trabajadores cortando monte y pintando las paredes, preparaban su retorno. En ese interín resolvieron el tema de su inhabilitación “Sin sentencia firme no tienes por qué estar inhabilitado. Ellos solo quieren eliminar a los líderes con credibilidad”.

Su credibilidad se debe a una gestión excelente en el municipio San Diego. Insiste en que el chavismo no ha hecho nada en la región y que hay una falsa oposición que trabaja la división. “Aquí hay uno bien marcado”, dice en referencia al pastor Javier Bertucci.

Describe los tiempos de campaña como cortos y difíciles por la poca cobertura mediática. “Ahora para llegar al 100% de la población no solo necesitas mucho tiempo, si no, muchos recursos”.

En su caso, el dinero viene de sus bolsillos y se ha gastado alrededor de 10 mil dólares, entre panfletos, calcomanías y tapabocas. “En lo que hemos gastado ha sido en tapabocas porque ahorita es mejor que dar una gorra”.

A su vez critica a Lacava por usar recursos del estado para la campaña oficialista “En estos 20 días apareció el dinero para el transporte, luminaria, reparación de fuentes y vallas de publicidad por toda la ciudad. El gobierno cree que la gente es pendeja. ¿En dónde estaba ese dinero antes? ¿En donde está el bloqueo ¿Ya no existe? Eso lo tiene que explicar el showman de carabobo”.

Scarano no le tiene miedo al covid. Cuando se le pregunta sobre la exposición a las masas y al virus afirma: “Yo estoy vacunado, miedo siempre pasamos y de algo nos vamos a morir. Si te toca ni que te quiten y si no te toca ni que te pongan”. En su caso imperan las concentraciones en lugares abiertos, así como la higienización con alcohol y nunca se quita el tapaboca. “Yo me hago la prueba todos los días, todas las mañanas antes de salir, para evitar el contagio de los que me acompañan”.

Aunque la experiencia de este hombre en gerencia pública es relevante, Su propuesta se ha fundamentado en trasladar los logros de San Diego a Carabobo y eso le hace parecer ignorar los retos de una gobernanza regional, pero para él tanto la primera opción como la segunda cuentan con las mismas características, solo necesitaría trasladar los planes a nivel estadal.

Dentro de su equipo se realizan diariamente mesas de trabajo para idear planes en áreas como la salud, la educación, el trabajo, la economía e infraestructura. Para él aumentar el salario es vital y lo haría mediante contratos colectivos o bonificaciones que permitan un sustento digno de la familia. Por eso persigue la idea de dolarizar el salario mediante contratos colectivos y bonificaciones.

Entre sus ambiciones está volver a Carabobo una potencia deportiva, y de hacerlo lo lograría en seis meses al recuperar todas las canchas de los barrios y zonas populares.

Critica a los ciudadanos que dicen que Lacava ha hecho algo por el estado “¿Cambiar el bombillo que dejó que se quemara? ¿Qué no tengamos agua y que traigan un sistema de agua?”

La confianza de este descendiente de italianos es rebosante. Duda que pierda y si lo hiciera seguirá haciendo oposición. No teme a una amenaza de cárcel porque ya ha estado ahí y esta vez no pretenderá volver a dejar a su gente ni al país.

El joven concejal

Luis Palacios quiere dar el salto de la presidencia adjunta del Centro de estudiantes de la UCV a ser concejal de Guarenas, pertenece a Primero Justicia y en marzo recibió la propuesta de manos de Carlos Ocariz y otros líderes. Las dudas que tenía sobre ir a unos comicios se disiparon con este voto de confianza así como la poca efectividad en las estrategias del interinato.

“Ahí no había ni opciones, ni propuestas, ni estrategias diferentes a lo ya planteado. Cuando me vi en esa posición no dude en buscar en el espacio electoral una protesta activa y de movilización con los ciudadanos.

Para marzo de 2021 cuando se conversó por primera vez con Palacios consideraba que faltaba mucho para lograr la unidad y eso empeoraba el panorama, por lo que le urge una limpieza de fondo. Hoy por hoy en el penúltimo mes del año. Su partido formó parte de una disputa electoral contra otro partido, Fuerza Vecinal Ahora en 2021.

Siempre le preguntan que por qué participa si es más de lo mismo, a eso responde que en PJ de Guarenas tiene un plan con ciertos beneficios para mejorar las condiciones de vida y que la ciudad deje de entenderse como una simple ciudad dormitorio, quiere transformarla en algo más.

Sus ambiciones siempre han sido la de ser alcalde, pero sabe que debe seguir los escalafones, la política universitaria fue la primera, ahora vendría la concejalía y después la alcaldía. “Estoy en el tiempo adecuado y espero que ese tiempo esté adecuado al momento de lo que quiero representar aquí en Guarenas”.

Su gran meta es reconectar con la gente y devolver esa idiosincrasia y legitimidad a la política como servicio ciudadano. Una vez en el Concejo Legislativo pretender hacerle contraloría a las últimas gestiones para dar transparencia.

La renuncia de Ocariz le tomó mucho tiempo entenderla. Antes de su renuncia ya había sido informado por el mismo Ocariz.

“Para mi no tenia sentido y cuando habló con los medios tampoco tenía sentido y es porque semanas atrás se descubrió una cantidad de irregularidades del candidato de oposición de Fuerza Vecinal y no entendía cómo se le iba a dar paso a alguien vinculado a recursos dados por el régimen y abandonar el tema de Miranda, es lo que sentí en ese momento y al pasar los días comienzas a entender un poco la política a largo plazo, era imposible ganar y él no está para un segundo lugar si no un primero. Al principio fue abrumador no deja de serlo. Eso trae coletazos a nivel municipal por ejemplo aquí ahora se dice que hay solo un candidato de la oposición y este candidato manda a votar por Fuerza Vecinal y no por la MUD donde nosotros estamos porque trae ansiedad, depresión, inseguridad de saber si fue una buena decisión o una mala o sencillamente tenemos que vivir lo que estamos viviendo para luego vivir en un próximo proceso. La manera en la que se está llevando la política tiene que cambiar sin importar el resultado. Yo estoy apostando a que las cosas cambien porque no todo estuvo bien”.