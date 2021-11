(19 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Rubén Blades, Camilo y el tema Patria y vida contra el Gobierno cubano compartieron la gloria en la 22 edición de los Latin Grammy, que regresaron este jueves a Las Vegas (EE UU) tras la ceremonia de 2020 que tuvo que ser virtual por la pandemia.

El palmarés de la fiesta de la Academia Latina de la Grabación fue muy repartido y mayoritariamente masculino, ya que también situó en lugares destacados a C. Tangana con su exitoso disco El madrileño; al incombustible Juan Luis Guerra; y a la estrella del género urbano Bad Bunny.

Blades, que el miércoles había sido nombrado Persona del Año 2021 en un tributo muy especial, coronó su éxito con los galardones de álbum del año para Salswing! y el de mejor disco de salsa para Salsa Plus!. “Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha gustado -reconoció Blades-. Yo no soy mejor que nadie, así que lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie”.

Frente a la leyenda panameña, el colombiano Camilo, que había aterrizado como máximo nominado con diez candidaturas y como figura en alza en el panorama latino, se anotó cuatro gramófonos dorados incluyendo mejor álbum vocal de pop (Mis manos) y mejor canción de pop (Vida de rico).

“Quiero dedicárselo a Índigo para que cuando nazca sienta orgullo de su papá”, dijo Camilo en referencia al bebé que espera junto a su esposa Evaluna Montaner. Una de las sorpresas de la velada fue la distinción de grabación del año para “Talvez” de Caetano Veloso y su hijo Tom.

En cambio de acuerdo a nota de EFE, el Latin Grammy de canción del año fue para Patria y vida, que llevó a la gala las críticas contra el Gobierno cubano.