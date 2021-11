(19 de noviembre del 2021. El Venezolano).- En junio, tres guardias de la prisión de Florida que se jactaban de ser supremacistas blancos golpearon, rociaron con gas pimienta y usaron una pistola paralizante contra un recluso que gritó “¡No puedo respirar!” en una prisión cerca de la frontera de Alabama, según un compañero de prisión que lo denunció al estado.

Al día siguiente, los oficiales de la Institución Correccional de Jackson lo volvieron a hacer con otro recluso, según el informe presentado ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Correccionales de Florida .

“Si nota que estos dos incidentes fueron personas de color. Ellos (los guardias) dejaron saber que son supremacistas blancos ”, escribió el recluso Jamaal Reynolds . “Los oficiales negros y los oficiales blancos ni siquiera se mezclan entre sí. Todos los días crean un ambiente hostil tratando de provocarnos para que tengan una razón para ponernos las manos encima ”.

Ambos incidentes ocurrieron a la vista de las cámaras de vigilancia, dijo. La carta pulcramente impresa de Reynolds incluía las horas y lugares exactos y nombraba a los oficiales y presos. Es el tipo de información específica que hubiera facilitado a los funcionarios determinar si los informes eran legítimos. Pero la oficina del inspector general no investigó, dijo la portavoz de correccionales Molly Best. Best no proporcionó más explicaciones y el departamento no ha respondido a las solicitudes de registros públicos de agosto de The Associated Press para los videos.

Algunos guardias de prisiones de Florida promocionan abiertamente asociaciones con grupos supremacistas blancos para intimidar a los reclusos y colegas negros, una práctica persistente que a menudo queda impune, según denuncias en documentos públicos y entrevistas con una docena de reclusos y empleados actuales y anteriores en la tercera prisión más grande del país. sistema. Los funcionarios penitenciarios reciben regularmente informes sobre la membresía de los guardias en el Ku Klux Klan y las bandas criminales, según ex inspectores de prisiones y funcionarios actuales y anteriores.

Aún así, los inspectores de prisiones estatales investigan a fondo pocos casos de este tipo; muchos son minimizados por los agentes encargados de vigilar a los suyos o descartados por ser demasiado complicados de perseguir.

“He visitado más de 50 instalaciones (penitenciarias) y he visto que este es un problema generalizado que no va a desaparecer”, dijo la representante demócrata del estado de Florida, Dianne Hart. “Se debe en parte a nuestro clima político. Pero aquellos que trabajan en nuestras prisiones no parecen temer que la gente sepa que son supremacistas blancos “.

Las personas con las que habló AP, que viven y trabajan dentro del sistema penitenciario de Florida, lo describen como crónicamente falto de personal y casi fuera de control. En 2017, tres guardias actuales y anteriores de Florida que eran miembros del Ku Klux Klan fueron condenados después de que el FBI los sorprendiera planeando el asesinato de un exrecluso negro.

Este verano, un guardia permitió que entre 20 y 30 miembros de un grupo de reclusos supremacistas blancos se reunieran abiertamente dentro de una prisión de Florida. Un oficial negro se topó con la reunión, le dijeron a AP, y luego se enfrentó al colega que lo permitió. El oficial dijo que su informe del incidente sobre la reunión no llegó a ninguna parte y que el guardia que lo permitió no fue castigado.

El oficial habló bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir asuntos oficiales de la prisión. Le dijeron a AP que, después de que el informe no llegara a ninguna parte, no se sentían seguros en el trabajo y estaban tratando de irse.