(19 de noviembre del 2021. El Venezolano).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España considera suficientes las garantías expuestas por Estados Unidos en la petición de extradición del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, sobre el que debe decidir este tribunal. Estados Unidos ha respondido a la Audiencia Nacional acerca de las garantías que pidió en la extradición del exgeneral, conocido como el Pollo Carvajal, relativas a si su ordenamiento jurídico permitía revisar una cadena perpetua, a lo que ha señalado que en todo caso puede recurrir la sentencia, pedir el indulto o una reducción de pena.

La Fiscalía ha considerado suficientes esas garantías para la extradición a ese país del exjefe de los servicios de Inteligencia venezolanos, según un informe al que ha tenido acceso EFE. El fiscal Javier Redondo señaló que de la nota verbal enviada por Estados Unidos “se desprende que, efectivamente, su ordenamiento tiene dispuesto una revisión de la pena de cadena perpetua y aplicación de medidas de clemencia con las que, en caso de que se le impusiera, el reclamado podría obtener una rebaja o reducción de la misma”.

Por ello entiende que aunque fuese condenado a cadena perpetua, “ello no supondrá que va a permanecer recluido de por vida de manera indefectible, con lo que se cumple la doctrina del Tribunal Constitucional” en España, dando así su visto bueno a que se materialice la entrega. Ahora, la Audiencia Nacional, que es a la que le corresponde ejecutar la extradición, tras recabar las alegaciones de la defensa de Carvajal, determinará si se considera conforme con la respuesta de Estados Unidos para proceder a la entrega.

El escrito enviado a través de la Embajada de Estados Unidos en España indica que el tratado bilateral de extradición entre ambos países no proporciona una base para condicionar las extradiciones a recibir garantías relativas a cadena perpetua y, por tanto, Estados Unidos no está obligado a presentar la garantía solicitada. No obstante, indica que si bien los delitos de narcotráfico por los que se acusa a Carvajal en Estados Unidos conllevan una potencial cadena perpetua «inalterable», el marco legal vigente le permite pedir revisión de su sentencia en apelación y también podría liberarse de su condena por medio de una petición de indulto o sustitución de condena por una inferior.

“Si se concede el indulto o sustitución de condena, con arreglo a las leyes procesales aplicables a los Estados Unidos, esto se convertiría en una reducción de condena”, concluye el escrito.