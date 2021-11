(19 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Hablar de emprendimiento es hablar de Alex González, un norteamericano con raíces cubanas que trabaja en el mercado de Forex y representa el prototipo del nuevo liderazgo en los negocios. Su pasión por lo que hace lo ha convertido en un joven exitoso y ejemplo a seguir para nuevas generaciones.

Con apenas 21 años, el nacido en Miami, Estados Unidos, cada día se fuerza para continuar con su aprendizaje y alcanzar los proyectos que se ha trazado.

Este emprendedor dicta cursos y charlas a través de la plataforma digital de Zoom, sobre los negocios del Forex trading (compra venta de divisas). Además, es trader, educador y mentor para los que quieren aprender sobre los mercados de Forex.

Mencionó que inició con los proyectos financieros porque “todos los días hacía trading en vivo con mi grupo de mentores y copiaban los mismos movimientos que yo realizaba. También tengo un curso en mi sitio web que enseña a las personas interesadas que no saben nada sobre los mercados ni cómo funcionan y les enseñó sobre un curso de más 100 horas de contenido sobre el tema y al final del curso aprenderás cómo tomar operaciones en los mercados con calidad. Además, tengo planeado en un futuro hacer clases presenciales”.

Para este 2021, el plan del joven emprendedor es crear una comunidad de traders.

“Mi siguiente proyecto en la vida es poder pasar esta sabiduría a otras personas emprendedoras. Mi inspiración es que mi padre es un inmigrante de la dictadura de Cuba y él huyó del país en balsa igual que mi madre que vino con un golpe de suerte y lo único que he visto de ellos ha sido mucho sacrificio y trabajo las 24 horas del día, los 7 días a la semana”, comentó el joven con visión de futuro sobre su vida y la de otras personas.

González está orgulloso de sus padres, quienes influyen en su día a día para lograr cada meta que se propongan en lo personal y profesional, pues ellos son la prueba perfecta de la constancia y la fe de que si se trabaja con pasión todo sale bien.

El veinteañero comentó que decidió este camino de los negocios porque siempre le gustó el tema de las transacciones y de crear un producto o un servicio que le va ayudar a la gente. “Cuando me crucé con este camino financiero me enamoré no solamente de los resultados, sino del potencial de cambiarte la vida”.

Aunque todavía no cuenta con título universitario, González tiene certificado para manejarles dinero a inversionistas.

“Cuando busco una oportunidad de negocio primero tengo que saber en qué estoy invirtiendo el dinero, educarme en el tema y después tengo que ver qué tipo de riesgo y qué tipo de retorno potencialmente tiene este negocio y cuál sería el plan a largo plazo sobre esta inversión y lo más importante sería si le va a beneficiar a la gente para hacerle la vida más fácil o enseñarles algo nuevo si no le da esos intereses las personas no sería algo que tendría buen potencial para largo plazo”, expresó el joven emprendedor, que en sus tiempos libres le gusta ir a la playa, gimnasio, salir a comer y conocer lugares nuevo.

Sugirió a los nuevos emprendedores que aprendan de personas que ya estén empapadas en el negocio y ahí verán si les gusta o no. “Y cuando estén ´ready´ y tengan una cierta cantidad de dinero que no tengan ningún lío con arriesgar, en ese momento deben tomar el salto de fe”.



Logros

Alex González empezó a trabajar desde los 15 años, como lo han hecho muchas personas. Luego de culminar su jornada laboral en Dunkin’ Donuts haciendo café y vendiendo donas de 7:00am hasta las 4:00pm, salía directo a su casa a dormir 4 ó 5 horas. Después se despertaba y se preparaba para analizar el mercado para hacer trading toda la noche mientras el mercado se movía en la sesión de Londres.

“Cuando volví a la escuela me vi obligado a cambiar las horas de trabajo por la tarde y hacer trading por las mañanas en la escuela. Hice esto durante un año sin ningún resultado, pero yo sabía que todo era posible con constancia y fe, cuando empezó la Universidad me di cuenta que he estado viendo resultados consistentemente mes tras mes ahí es cuando decidí tomar un salto de fe y dejé la universidad y me dediqué a operar el mercado de divisas todo el tiempo. Ahora tengo una gran pasión para ayudar a los que quieren cumplir las mismas metas”, dijo el emprendedor de raíces latinas.

Mencionó que al ver lo que ha logrado alcanzar hasta los momentos con su dedicación y persistencia, es muy satisfactorio para él. Agregó que todo es posible si se da el 100%. Afirmó que “hay que crear metas y lograrlas cada mes, cada tres meses, para que sepas y veas que estás avanzando en lo que quieras hacer así verás que todo se puede ser posible”.

“He podido llegar a un nivel en mi vida que muchos desean poder lograr, no sólo de seguir rentable por así decirlo, pero continuo rentable que esa es la pelea psicológica de todos los traders diariamente la cual he podido ganar. Uno de mis pasos firmes ha sido que pude comprar el carro de mis sueños”, acotó el joven tutor.

Si desea seguir los pasos de este joven exitoso, puede seguirlo en su cuenta en la red social Instagram: @fxalexg