(18 de noviembre del 2021. El Venezolano).- El agua es uno de los tantos servicios públicos que no funcionan en Venezuela, los ciudadanos padecen escasez y agua totalmente contaminada. Incluso hay zonas del país que simplemente no llega el vital líquido. Aprovechándose de excusas, durante reciente alocución, Maduro se refirió al problema del servicio del agua asegurando que los supuestos bloqueos económicos no permitieron la compra de repuestos para reparar las bombas.

“Estados Unidos prohibió que se le vendiera a Venezuela los repuestos del agua, de las bombas”, explicó Maduro, al tiempo que criticó que la campaña de los candidatos de oposición se haya centrado en las precariedades de este servicio. Según el rojo rojito, el servicio del agua fue duramente golpeado por las sanciones impuestas por el “imperio estadounidense a Venezuela”.

Por otra parte, NTN24 informa que una vez más Maduro acusó al presidente Iván Duque, precisando que el mandatario colombiano estaría “planificando” unos supuestos ataques contra el servicio público. “El gobierno de Iván Duque planifica atentado contra el servicio público de Venezuela”, acusó Maduro mientras prometió resolver “amplia y plenamente el servicio del gas” para el año 2022.